Bão Bualoi sắp đổ bộ đất liền Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 22h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) đang bao trùm ngay trên bờ biển khu vực giữa Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị. Tâm bão đang một nửa trên đất liền, một nửa trên biển.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, cường độ bão tại khu vực đèo Ngang đang mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 1-2 giờ tới, bão sẽ đi sâu vào đất liền khu vực giữa Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Tâm bão Bualoi đang một nửa trên đất liền một nửa trên biển (Ảnh: Windy).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Bualoi duy trì cường độ cấp 11-12 trong khoảng 24h qua.

Theo ông Khiêm, khi đi vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bão vẫn duy trì cường độ cấp 10-12.

"Thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền sẽ bắt đầu từ sau 21h tối nay đến sáng sớm mai. Khu vực có gió mạnh nhất là ven biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị", ông Khiêm nói.

Về tình hình mưa và lũ, nguy cơ ngập lụt và chia cắt, ông Khiêm nhận định từ giờ đến trưa mai, khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa và các tỉnh ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, mưa kéo dài đến sáng mai. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi vượt 500mm.

Vị chuyên gia cho biết mưa diện rộng, cường độ lớn khiến lũ trên các sông Bắc Bộ (sông Thao, Hoàng Long), Bắc Trung Bộ (sông Mã, Cả, La) dâng cao, nhiều nơi báo động 2-3 gây ra nguy cơ ngập lụt và chia cắt nghiêm trọng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.