Bão Bualoi giật sập nhiều mái nhà, trường mầm non nguy cơ bị lũ cuốn

Trong 12 giờ tới, bão Bualoi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đến 16h cùng ngày (29/9), bão số 10 đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ do ảnh hưởng của bão Bualoi tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng - Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,5m.

Cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày 29-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La - Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa lớn với tổng lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Các nơi khác Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa 100–200mm, có nơi trên 300mm, cảnh báo mưa cường suất lớn (>200mm/3h).

Đối với khu vực Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực xã Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Đông Anh… đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong khoảng 1-2 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm Cô Tô (Quảng Ninh) đã ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14,...