"Bản hùng ca trên sông” tái hiện ký ức không quên ở bến phà Gianh

Tối 18/4, tại Khu di tích lịch sử bến phà Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, chương trình nghệ thuật chính luận "Bản hùng ca trên sông" đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tri ân tại Khu di tích bến phà Gianh (Ảnh: Tiến Thành).

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các tỉnh, thành phố như Quảng Trị, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế. Đặc biệt, sự hiện diện của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và đông đảo quần chúng nhân dân.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, tri ân sâu sắc công lao của quân và dân ta đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại bến phà Gianh lịch sử.

"Bản hùng ca trên sông" được dàn dựng công phu với 3 chương chính: "Tọa độ lửa" khắc họa vai trò lịch sử của phà Gianh - cảng Gianh; "Đầu đội bom - Chân bám phà" tôn vinh sự hy sinh, trí tuệ và bản lĩnh kiên cường của quân và dân ta trong việc đảm bảo tuyến vận tải huyết mạch ra tiền tuyến; "Nỗi nhớ dòng sông" hướng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng "đất lửa" năm xưa.

Chương trình "Bản hùng ca trên sông” diễn ra tại Di tích bến phà Gianh (Ảnh: Tiến Thành).

Chương trình được tổ chức trong không gian rộng lớn, kết hợp hài hòa giữa thực cảnh, âm nhạc, nghi lễ tri ân và các phóng sự truyền hình được thực hiện công phu, giàu cảm xúc, tái hiện chân thực vị trí chiến lược của phà Gianh và cảng Gianh trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là dịp để toàn thể dân tộc cùng ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân và tôn vinh những người lính, thanh niên xung phong, dân quân đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại bến phà Gianh và cảng Gianh. Chương trình cũng là lời nhắc nhở về những chiến công vang dội tại bến phà Gianh - cảng Gianh trong giai đoạn 1964-1973.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khán giả còn được lắng nghe những ký ức, câu chuyện xúc động từ các nhân chứng lịch sử, những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại bến phà Gianh.

Bến phà Gianh, một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, đã chứng kiến sự hy sinh kiên cường của lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và nhân dân địa phương. Họ đã không quản ngại hiểm nguy, vận chuyển vũ khí, hàng hóa, đảm bảo giao thông dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù.

Đặc biệt, bến phà Gianh còn gắn liền với chiến thắng lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam trên sông Gianh vào tháng 8/1964, khẳng định ý chí chiến đấu và năng lực bảo vệ chủ quyền của lực lượng vũ trang nhân dân.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện ký ức về bến phà Gianh những năm chống Mỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Di tích bến phà Gianh, nằm ở hạ lưu sông Gianh, cách cửa biển 5km, thuộc hệ thống Di tích đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh), đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1998 và di tích quốc gia đặc biệt năm 2013.

Vừa qua, tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức, cá nhân đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa Di tích lịch sử bến phà Gianh bằng nguồn vốn xã hội hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích quan trọng này.