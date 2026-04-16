Bàn giao mặt bằng để mở rộng đường Tam Trinh trước 30/4

Ngày 16/4, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng và tuyên truyền thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh mở rộng.

Theo đó, dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5km, bắt đầu từ nút giao Vành đai 2 (Minh Khai) đến Vành đai 3, đi qua địa phận 3 phường là Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.

Đường được mở rộng với bề rộng mặt cắt ngang từ 40m, chia thành nhiều làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đến nay dự án này gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, đại diện UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, chiều dài dự án đường Tam Trinh đoạn qua địa bàn phường này là gần 500m với tổng diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 8.300m2.

Thời gian qua, UBND phường Vĩnh Tuy đã tổ chức niêm yết công khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thành lập nhiều tổ công tác vận động, tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Đến nay, các hộ dân cơ bản chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề nghị sớm được bàn giao nhà tái định cư.

Song vẫn còn một số ý kiến thắc mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Tổ công tác của phường đã tuyên truyền, giải thích về các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật.

Đến nay, đã có 9 cơ quan, tổ chức và 81 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường đồng thuận, nhận bàn giao mặt bằng... Còn lại 13 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận đang được UBND phường Vĩnh Tuy tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức cưỡng chế nếu thấy cần thiết, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có quy mô thu hồi đất rất lớn, ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ gia đình và 18 tổ chức tại 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy.

Việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn do công trình nằm giữa khu dân cư đông đúc, thiếu mặt bằng.

Hà Nội và các phường liên quan hiện đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm đạt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4 tới.