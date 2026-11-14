Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ
(Dân trí) - Ban Bí thư có quyết định chỉ định các ông Hà Vũ Sơn, Trần Nguyễn Hoàng Nam và Đoàn Quốc Sử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 14/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông: Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh.