Ngày 14/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Thanh Bình (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, và ông Trương Cảnh Tuyên (bìa trái), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ (Ảnh: Hồng Nhung).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông: Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Trinh.