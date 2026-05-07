Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất cấp voucher khám sức khỏe cho người dân

Nội dung này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 7/5, để thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Đề nghị mở rộng phạm vi chi trả của BHYT với khám sức khỏe định kỳ

Quan tâm tới vấn đề y tế, cử tri phường Hai Bà Trưng đánh giá cao tính nhân văn trong chính sách “từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần”.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 3 TP Hà Nội (Ảnh: Toàn Thắng).

Tuy nhiên, cử tri vẫn băn khoăn về những thách thức trong thực hiện chủ trương này, nhất là khi việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân chưa được thực hiện đồng bộ, thường xuyên. Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động tự do, chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ.

Cũng theo cử tri phường Hai Bà Trưng, chi phí khám sức khỏe tổng quát hiện nay vẫn là một gánh nặng đối với một bộ phận người dân. Trong khi đó, phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế đối với hoạt động khám sức khỏe định kỳ còn hạn chế.

Năng lực của y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, phường, theo cử tri, cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế sớm ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn cụ thể và lộ trình rõ ràng để triển khai việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc nghiên cứu mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế đối với khám sức khỏe định kỳ, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống y tế cơ sở.

Khám sức khỏe hình thức có thể lợi bất cập hại

Ghi nhận những góp ý này, đại biểu Quốc hội, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh nhiều chính sách đột phá về y tế đang được triển khai sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72, trong đó có chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí hàng năm cho người dân.

Nhưng từ góc độ một bác sĩ, ông chia sẻ rất trăn trở nếu tiếp tục khám sức khỏe toàn bằng những phương pháp đơn giản, mang tính hình thức. Theo ông, làm như vậy có thể lợi bất cập hại, vì khám sơ sài rồi thông báo không có bệnh khiến người dân chủ quan, và chỉ phát hiện bệnh muộn ở những năm sau.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri (Ảnh: Toàn Thắng).

Từ thực tế đó, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đề xuất phân loại 3 nhóm đối tượng để khám sức khỏe hàng năm.

Một là nhóm bệnh mãn tính, gồm những người khám thường xuyên và đang có sổ khám sức khỏe tại các bệnh viện địa phương. Với nhóm này có thể giao luôn cho cơ sở y tế ở địa phương quy định khám sức khỏe tổng thể 6 tháng hoặc một năm/lần.

Hai là nhóm người lao động, theo luật bắt buộc phải khám sức khỏe 6 tháng /lần với người nguy cơ cao và 1 năm/lần với người bình thường.

Nhưng thực tế, theo bác sĩ Hiếu, việc khám sức khỏe hiện nay cho người lao động rất ẩu, đa phần “khám cho xong”. “Thậm chí có nơi khám chỉ 350.000 đồng/người thì không biết khám được cái gì? Vì vậy cần có quy định, quy chuẩn khám sức khỏe cho người lao động với những mục bắt buộc phải có”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nêu quan điểm.

Ông đồng thời đề xuất mọi kết quả khám phải được lưu trữ bằng hệ thống bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử để so sánh kết quả khám theo thời gian.

Thứ ba là nhóm lao động tự do không có BHYT, trẻ nhỏ, người ở vùng sâu, vùng xa. Nhóm này rất ít vì hiện nay độ bao phủ bảo hiểm y tế rất lớn - trên 90%. Với nhóm đối tượng này, bác sĩ Hiếu đề xuất địa phương cấp voucher (phiếu khám) để người dân tự đến cơ sở y tế mỗi năm một lần thay vì tổ chức khám đồng loạt, gây lãng phí.

Kiến nghị khác của cử tri, cũng là điều khiến bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trăn trở, đó là việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Cho biết Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hỗ trợ gần 60 bệnh viện tuyến huyện trước đây ở các vùng khó khăn, bác sĩ Hiếu nêu thực tế các cơ sở y tế này đều rất khổ, rất khó khăn, muốn nâng cao chất lượng phải có cơ chế, chính sách đầu tư cho y tế.

Muốn nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh phải có chính sách đầu tư (Ảnh: Toàn Thắng).

Ông dẫn chứng tỉnh Lào Cai 2 năm qua đã đầu tư xây dựng bệnh viện mới với nhiều trang thiết bị mới, đi kèm chính sách luân chuyển bác sĩ giữa các tuyến, đã nâng cao rõ rệt chất lượng y tế cơ sở.

Đại biểu TP Hà Nội cũng thông tin thêm về việc vừa khánh thành Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Vĩnh Hưng - là mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở.

Với sự gắn kết giữa bệnh viện tuyến Trung ương với trạm y tế phường, xã cùng chính sách đưa bác sĩ giỏi từ tuyến Trung ương về khám tại trạm y tế cơ sở, bác sĩ Hiếu khẳng định sẽ vừa giúp người dân tiếp cận dịch vụ tốt, vừa nâng cao trình độ và thu nhập cho nhân viên y tế cơ sở.