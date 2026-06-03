Bắc Ninh: Đào móng xây công trình khiến nhà bên nứt toác, 10 hộ phải sơ tán

Khoảng 8h30 ngày 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng nhà dân, khiến một căn nhà liền kề bị nứt, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, công trình nhà dân tại số 31 đang đào móng để xây dựng. Việc múc đất sâu được cho là đã ảnh hưởng đến căn nhà số 33 đường Thánh Thiên, nơi kinh doanh giày dép, túi xách của bà N.T.Nh..

Tại hiện trường, căn nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở mặt tiền và tường nhà. Một số vị trí bê tông bị bong vỡ, kết cấu công trình biến dạng, nghiêng về phía hố móng của công trình đang thi công.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nam Chương).

Bà Nh. cho biết gia đình vừa mua căn nhà này, mới sửa chữa để chuẩn bị chuyển về ở thì xảy ra sự cố. Thời điểm căn nhà bị nứt, bên trong có nhiều hàng hóa, tài sản giá trị nhưng may mắn không có người ở trong nên không gây thương vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bắc Giang có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và phân luồng giao thông.

Qua rà soát ban đầu, ngoài căn nhà bị nghiêng lún, khoảng 10 hộ dân lân cận cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp các hộ trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chờ phương án xử lý triệt để.

Theo chính quyền địa phương, chủ công trình đã liên hệ đơn vị thi công tháo dỡ, dự kiến hoàn thành trong ngày 3/6 nhằm sớm ổn định tình hình và bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.