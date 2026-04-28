Bác bỏ thông tin chi tiền cho lực lượng tìm kiếm người mất tích ở Tam Đảo

Sau khi nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, mạng xã hội xuất hiện thông tin nói rằng gia đình Tuấn Anh phải chi tiền cho lực lượng hỗ trợ, tìm kiếm.

Sáng 28/4, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Trần Phú Phương, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù (Phú Thọ) khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây bức xúc với những người tham gia tìm kiếm.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (đội mũ) được tìm thấy sau hơn 36 giờ thất lạc khi leo núi Tam Đảo, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: NVCC).

Một lãnh đạo UBND xã Đạo Trù cho biết, địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, công an, y tế cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm người gặp nạn, tốn kém ngân sách hàng trăm triệu đồng với mục đích cao nhất là cứu người gặp nạn.

Hàng chục thành viên các câu lạc bộ, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố không quản ngại đường sá xa xôi, ngay trong đêm đã tới xã Đạo Trù để cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Thế nhưng ngay sau đó lại xuất hiện thông tin sai lệch về việc gia đình người gặp nạn phải "chi tiền" cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Điều này khiến tất cả những người tham gia tìm kiếm bức xúc và buồn phiền.

Trong nhóm Zalo được lập ra để tìm kiếm Tuấn Anh, nhiều thành viên các câu lạc bộ leo núi bày tỏ thái độ khó hiểu, tức giận trước thông tin sai trái nêu trên.

Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù (tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm) nói thông tin sai sự thật gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới lực lượng chức năng và người dân địa phương.

“Không một ai, không một người dân nào nỡ lấy tiền của người gặp nạn trong hoàn cảnh như vậy cả”, ông Thực chia sẻ.

Lực lượng chức năng cùng các thành viên leo núi chuyên nghiệp xuyên đêm tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Xã Đạo Trù).

Thông tin với phóng viên Dân trí, Nguyễn Tuấn Anh khẳng định không hề hay biết về thông tin sai sự thật nêu trên.

“Gia đình em không phải chi bất cứ khoản tiền nào cả. Thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật. Gia đình em đã viết thư cảm ơn lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn”, nam sinh viên cho hay.

Như đã thông tin, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4 và đến 18h cùng ngày mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Xã Đạo Trù huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân địa phương tham gia tìm kiếm xuyên đêm.

Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… đã tới Tam Đảo hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn.

Sau hơn 36 giờ mất tích trên núi Tam Đảo, Tuấn Anh được tìm thấy ven suối, ở độ cao 600m thuộc núi Tam Đảo vào sáng 21/4.

UBND xã Đạo Trù đã khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình tìm kiếm nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh.

Mới đây nhất, ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, ký thông báo nghiêm cấm hoạt động leo núi tự phát, vào rừng, tắm suối, tiếp cận khu vực rừng núi, suối trên địa bàn xã khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép hoặc chưa được kiểm soát theo quy định.

Xã Đạo Trù nghiêm cấm tổ chức, tham gia, môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại (trekking, camping), trải nghiệm mang tính tự phát, không được phép.

Vị trí xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Google Maps).

Công an xã Đạo Trù chủ trì, phối hợp Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo và các lực lượng liên quan kiểm tra thường xuyên, liên tục trên địa bàn, tập trung tại các điểm, khu vực trọng điểm.

“Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm liên quan theo quy định pháp luật”, thông báo của UBND xã Đạo Trù nhấn mạnh.