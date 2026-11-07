Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời báo chí trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 11/11.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: TTXVN).

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, chuyến thăm lần này có ba ý nghĩa chiến lược nổi bật.

Thứ nhất là định hướng chiến lược tổng thể cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Thứ hai là chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng hơn đến tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế của mỗi nước.

Ông Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, việc liên kết kinh tế sâu rộng với các đối tác, trong đó có Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là tạo động lực cho những đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển.

Ông Vũ cho rằng đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của quan hệ hai nước. Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị và công nghiệp chế tạo; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động, tiềm năng phát triển lớn và quyết tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, theo ông Vũ, việc kết hợp hiệu quả những lợi thế này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp nhận, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những định hướng này cũng được thể hiện rõ trong chương trình dự kiến của chuyến thăm. Theo ông Vũ, bên cạnh các cuộc hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản; dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ Việt Nam - Nhật Bản; thăm doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao của Nhật Bản.

"Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của mỗi nước", ông Vũ nói.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ông Vũ cho rằng có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận, ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.

Nhìn tổng thể, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang có nền tảng rất vững chắc, với sự hội tụ của ba yếu tố quan trọng gồm tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích kinh tế ngày càng đan xen và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc.

"Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển lên tầm cao mới", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Ông Vũ kỳ vọng trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tin cậy, chân thành, cùng có lợi, đưa quan hệ hai nước phát triển theo hướng sâu sắc hơn về tin cậy chính trị, chặt chẽ hơn về hợp tác kinh tế, đột phá hơn về khoa học - công nghệ và gắn bó hơn giữa nhân dân hai nước.

"Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc của tinh thần "đồng hành, đồng kiến tạo" mà hai nước cần tiếp tục vun đắp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nêu rõ.