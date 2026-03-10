Ba thiếu niên bỏ nhà đi, chở nhau trên một xe máy chạy hơn 250km

Ngày 10/3, thông tin từ Công an xã Ea Trang (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã hỗ trợ, giúp 3 thiếu niên bỏ nhà đi được đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, khoảng 19h10 ngày 9/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Ea Trang phát hiện 3 thiếu niên di chuyển trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện mệt mỏi.

Ba thiếu niên rủ nhau bỏ nhà đi bằng xe máy và được cơ quan công an phát hiện (Ảnh: Công an xã Ea Trang).

Qua tìm hiểu, cơ quan công an xác định cả 3 em đều trú tại xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) và do bồng bột nên đã rủ nhau bỏ nhà đi. Nhận thấy các em còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm sống, Công an xã Ea Trang đã động viên, trấn an tinh thần, đưa 3 em về trụ sở công an xã để nghỉ ngơi. Lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống, thức ăn để các em hồi phục sức khỏe sau hành trình dài.

Công an xã nhanh chóng liên hệ với gia đình của từng em để thông báo tình hình và đón các em trở về.

Tại trụ sở Công an xã Ea Trang, người thân của các thiếu niên bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và giúp các em trở về nhà an toàn.

Quãng đường từ xã Nhân Cơ đến địa bàn xã Ea Trang dài khoảng 250km.