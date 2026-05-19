Ba tàu cá bốc cháy, 4 người kịp thoát thân

Ngày 19/5, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 18/5 tại khu vực cảng sửa chữa tàu cá ở thôn 1, xã Bắc Trạch.

Hiện trường vụ cháy tàu cá (Ảnh: Công Nguyễn).

Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng, bao trùm các tàu cá BV-92587TS, BV-92596TS và BV-93146TS. Các tàu cá này do bà N.T.T.H. (SN 1985) và ông T.D. (SN 1968), cùng trú tại TPHCM, làm chủ, đang sửa chữa tại bến cảng ở xã Bắc Trạch.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên các tàu cá có 4 người, tất cả đều nhanh chóng kịp thoát thân.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Trạch phối hợp với công an, quân đội tham gia chữa cháy. Đến 2h30 ngày 19/5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm các tàu cá hư hỏng cabin và phần đuôi, kèm theo nhiều tài sản khác. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cụ thể, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy.