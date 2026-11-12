Ba ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc, 2 người bị thương
(Dân trí) - 2 xe đầu kéo và một ô tô con gặp tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vào thời điểm trời có mưa. Vụ va chạm khiến giao thông trên cao tốc bị ùn ứ kéo dài.
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào 8h30 ngày 12/11, tại Km191 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai). Sau cú đâm liên hoàn giữa ba ô tô, 2 người bị thương.
3 phương tiện trong vụ tai nạn liên hoàn gồm ô tô con BKS 24A-228.xx cùng 2 xe đầu kéo, lần lượt mang BKS 77H-092.xx và 19H-193.xx.
Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô con bị thương. Nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.
Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.
Anh Nguyễn Đức, nhân chứng tại hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa.
Chiếc xe con bị xe đầu kéo tông vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ rơi khắp mặt đường. Trong khi đó, ô tô đầu kéo BKS 77H-092.xx bị lao sang làn đường ngược chiều, tông vào xe đầu kéo BKS 19H-193.xx và quay gập phần đầu xe.
Vụ tai nạn khiến giao thông qua lại đường cao tốc bị ùn ứ kéo dài.
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài hơn 260km, đi qua ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Đoạn xảy ra vụ tai nạn có hai làn xe chạy, không có dải phân cách cứng ở giữa.
Trước tình hình không khí lạnh gây mưa và mây mù làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung tối đa các nguồn lực để bảo đảm an toàn giao thông.
Trong đó, Cục CSGT yêu cầu rà soát tình hình địa bàn, tăng cường tuần lưu nhằm kịp thời tuyên truyền, cảnh báo người dân về các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập nước, đường cong cua, trơn trượt, đồng thời hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể gây ra.
Cục CSGT cũng yêu cầu lực lượng CSGT các tỉnh, thành thực hiện phân làn, phân luồng từ xa, đồng thời cấm triệt để phương tiện lưu thông qua điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.