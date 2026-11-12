Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào 8h30 ngày 12/11, tại Km191 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai). Sau cú đâm liên hoàn giữa ba ô tô, 2 người bị thương.

3 phương tiện trong vụ tai nạn liên hoàn gồm ô tô con BKS 24A-228.xx cùng 2 xe đầu kéo, lần lượt mang BKS 77H-092.xx và 19H-193.xx.

Sau cú va chạm cực mạnh, đầu ô tô con bị vỡ nát nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Vũ).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô con bị thương. Nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xe con bị hư hỏng nặng, 2 người trên xe bị thương (Ảnh: Tiến Vũ).

Anh Nguyễn Đức, nhân chứng tại hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa.

Chiếc xe con bị xe đầu kéo tông vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ rơi khắp mặt đường. Trong khi đó, ô tô đầu kéo BKS 77H-092.xx bị lao sang làn đường ngược chiều, tông vào xe đầu kéo BKS 19H-193.xx và quay gập phần đầu xe.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua lại đường cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài hơn 260km, đi qua ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Đoạn xảy ra vụ tai nạn có hai làn xe chạy, không có dải phân cách cứng ở giữa.