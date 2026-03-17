Ba người tử vong nghi bị ngạt khí trên tàu hàng ở cảng Cà Ná

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng này đã tổ chức cứu nạn trên tàu hàng có 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài Cảng Trung Nam Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) để chờ lịch vào cảng bốc hàng.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác cứu hộ trên tàu hàng có 3 người gặp nạn (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Hơn 18h ngày 16/3, ông T.Đ.T. (45 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) xuống hầm tàu để bơm hút nước ra ngoài. Sau một thời gian không thấy ông T. quay lên, thuyền viên trên tàu đi tìm thì tiếp tục gặp nạn.

Thấy nhiều người gặp nạn, ông Phạm Hữu Phương, thuyền viên trên tàu hô hoán và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều lực lượng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Bằng các thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân mắc kẹt tại két nước dằn của tàu (khoang đáy). Khu vực này hiện ngập nước và môi trường thiếu oxy. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận ông T. và 2 người khác cùng trú tại Nghệ An tử vong.