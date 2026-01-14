Bà Hà Thị Nga được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

Ngày 14/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 khóa X.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Hà Thị Nga được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X (Ảnh: Hoài Nam).

Cũng tại hội nghị, 100% thành viên Đoàn Chủ tịch thống nhất giới thiệu bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, để hiệp thương cử bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, các đại biểu thống nhất giới thiệu để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử 17 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 4 người tham gia Đoàn Chủ tịch.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê ở tỉnh Phú Thọ. Bà là Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà từng có thời gian dài công tác gắn với địa phương trước khi làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào giữa năm 2020.

Đến tháng 10/2024, bà Nga được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ). Sau đó gần 1 năm, bà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị có quyết định phân công bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.