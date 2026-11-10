Sáng 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh và thực hiện công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

Ba nhân sự được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: CTV).

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên. Trước đó, bà Mười được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Tại kỳ họp, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trình tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ba nhân sự được giới thiệu gồm ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh (Ảnh: CTV).

Qua bỏ phiếu, các đại biểu thống nhất bầu ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, ông Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh đã xác nhận kết quả bầu các nhân sự nói trên. Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc (SN 1976, quê xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Dương Văn Phúc (SN 1971, quê xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Xây dựng, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1984, quê xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý công, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Trí Quang và 6 Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Quỳnh Thiện, Châu Văn Hòa, Trương Đặng Vĩnh Phúc, Dương Văn Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Giàu.