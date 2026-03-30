Chiều 30/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Kỳ họp đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập các Ban của HĐND tỉnh và bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại kỳ họp, các đại biểu nghiên cứu, xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và xem xét, thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Về công tác nhân sự, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất (Ảnh: Thúy Diễm).

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X gồm ông Từ Thái Giang (SN 1975), ông Đỗ Thái Phong (SN 1980) và bà Phúc Bình Niê Kđăm (SN 1983) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tín nhiệm của các cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tin tưởng, bầu chọn. Bà cho rằng, đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, HĐND tỉnh và cử tri đã tin tưởng trao gửi.

"Chúng tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao phó", bà Cao Thị Hòa An chia sẻ.

Đại biểu HĐND tham gia kỳ họp thông qua quyết định thành lập 4 Ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc.