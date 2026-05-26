"Ai làm tốt thì trọng dụng và giao việc lớn, không đáp ứng thì thay thế"

Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, qua kiểm tra có thể nhận thấy Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Đảng ủy Quốc hội đã chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn; nhiều việc khó, chưa có tiền lệ nhưng có yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận.

Không để "phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người"

Về triển khai mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý cần tiếp tục theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khắc phục những khó khăn thực tế như khối lượng công việc ở cấp xã tăng, một bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng trong tổ chức bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp.

“Phân cấp là đúng, nhưng phân cấp phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy rất quyết liệt ngay trong các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý tinh gọn không chỉ là giảm đầu mối cơ học, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ đây là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ.

Nhấn mạnh thể chế là một nguồn lực rất quan trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, nếu quy định đặt ra kìm hãm phát triển thì cần sửa đổi. Nhưng nếu mọi trường hợp đều xin cơ chế cá biệt, khác với thông thường, thì phải tính đến tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật chung của quốc gia.

Đánh giá cán bộ không thể chỉ an toàn, tròn vai

Liên quan công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao nên không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng “hoàn thành nhiệm vụ” một cách an toàn, tròn vai.

“Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời quán triệt không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp, cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm tính sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ.

Nhìn tổng thể kết quả kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng trong triển khai các nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ của Quốc hội.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phía trước còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có những nhiệm vụ lớn, khó, phức tạp về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, vận hành chính quyền hai cấp, tăng trưởng nhanh và bền vững...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội thực hiện có hiệu quả việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện trước tháng 3/2027.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề cập việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện chính xác, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, để đề xuất giải pháp xử lý tổng thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.