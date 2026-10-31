92 rùa con chào đời, tự bơi về biển ở Hòn Cau

Ngày 31/10, Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, 92 rùa con vừa nở từ một ổ trứng tại bãi Ba Hòn đã trở về môi trường tự nhiên an toàn.

Sau gần 50 ngày vùi mình trong cát, 92 rùa con tại bãi Ba Hòn, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau, đã nở khỏe mạnh (Ảnh: Phi Phi).

Trước đó, trong đợt kiểm tra chiều 30/10, tổ bảo vệ phát hiện dấu hiệu cát sụt tại khu vực ổ trứng nên tiếp tục theo dõi suốt đêm. Đến khoảng 2h ngày 31/10, những rùa con đầu tiên bắt đầu ngoi lên khỏi cát. Đến 6h cùng ngày, 92 rùa con đã nở khỏe mạnh và tự bơi về biển.

Đây là ổ trứng gồm 101 trứng do rùa mẹ lên bãi Ba Hòn đẻ ngày 12/9. Sau 49 ngày, ổ trứng có 92 trứng nở thành công, đạt tỉ lệ khoảng 91%.

Rùa con nối nhau ngoi lên khỏi cát, trở về biển (Ảnh: Phi Phi).

Trước đó, ngày 4/9, một ổ trứng khác được phát hiện tại bãi Tàu cũng đã nở sau 50 ngày kể từ khi rùa mẹ lên đẻ. Trong tổng số 65 trứng, có 61 rùa con nở thành công, đạt tỉ lệ khoảng 94%.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có tổng diện tích khoảng 12.500ha, trong đó đảo Hòn Cau rộng 140ha. Đây là một trong những khu vực rùa biển thường tìm đến sinh sản, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.