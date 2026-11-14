Theo Bộ Tư pháp, luật sửa đổi, bổ sung 36 điều, bãi bỏ 2 điều trong tổng số 78 điều của luật ban hành năm 2017, tập trung vào 8 nhóm nội dung.

Thứ nhất, sửa đổi khoản 1 Điều 4, theo đó việc bồi thường của Nhà nước được thực hiện theo luật này, trừ trường hợp Quốc hội có quy định khác về phạm vi trách nhiệm bồi thường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh. Quy định tạo cơ chế linh hoạt để Quốc hội quyết định vấn đề này tại các luật chuyên ngành, hạn chế khoảng trống pháp lý.

Thứ hai, luật bổ sung quyền được bồi thường đối với người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân khi không được áp dụng hoặc áp dụng không đúng, không kịp thời biện pháp bảo vệ gây thiệt hại. Đồng thời bổ sung các hành vi như hủy bỏ giấy phép, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trái pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Khánh Hà).

Thứ ba, các quy định được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xác định lại cơ quan giải quyết bồi thường ở Trung ương, cấp tỉnh và cập nhật tên gọi, thẩm quyền của các cơ quan liên quan.

Thứ tư, luật đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời hạn kiểm tra, thụ lý và cử người giải quyết còn 2 ngày làm việc. Chuyển trách nhiệm chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại sang cơ quan nhà nước.

Cơ quan giải quyết bồi thường phải ban hành quyết định kể cả khi thương lượng không thành; mức tạm ứng kinh phí được nâng từ không dưới 50% lên không dưới 75% giá trị thiệt hại, thời hạn khởi kiện kéo dài từ 15 ngày lên 60 ngày.

Thứ năm, luật mới bổ sung cơ chế giảm mức hoàn trả tối đa 30% hoặc miễn trách nhiệm hoàn trả đối với người có lỗi vô ý, chủ động khắc phục hậu quả và đáp ứng điều kiện luật định - trong đó có trường hợp thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ sáu, về kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường, luật quy định các khoản kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, gồm kinh phí quản lý nhà nước về công tác bồi thường và kinh phí chi trả cho người bị thiệt hại. Đồng thời quy định trách nhiệm lập dự toán, quyết toán hằng năm và rút ngắn thời gian thông báo, chi trả tiền bồi thường xuống còn 2 ngày làm việc cho mỗi bước.

Thứ bảy, luật xác định Chính phủ thống nhất quản lý trong ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý tại địa phương. Bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số và trách nhiệm báo cáo Quốc hội hằng năm của Chính phủ.

Thứ tám, yêu cầu bồi thường đã thụ lý trước ngày 1/3/2027 nhưng chưa giải quyết hoặc đang giải quyết về nguyên tắc tiếp tục áp dụng luật ban hành năm 2017. Tuy nhiên, những công việc, thủ tục chưa có kết quả được áp dụng quy định có lợi hơn của luật mới đối với người yêu cầu bồi thường và người có trách nhiệm hoàn trả - trừ trường hợp họ đề nghị không áp dụng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, luật sửa đổi, bổ sung một số điều đã cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cắt giảm nhiều trình tự, thủ tục theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Những gì thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì không được buộc người dân phải gánh chịu.

Ông Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ hoặc bộ phận đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước để tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Song song với đó phải chủ động lập dự toán kinh phí hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực khi phát sinh trách nhiệm bồi thường.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.