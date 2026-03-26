60 triệu đồng vợ chuyển cho chồng "lạc" vào tài khoản người khác

Ngày 26/3, Công an thành phố Huế cho hay đã kịp thời hỗ trợ bà H.T.B. (SN 1979, dân tộc Cơ Tu, trú tại xã Khe Tre, thành phố Huế) nhận lại số tiền 60 triệu đồng bị chuyển nhầm.

Trước đó, lúc 11h57 phút ngày 11/12/2025, bà B. gửi 60 triệu đồng cho chồng là ông V.V.Q.,nhưng không may chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân khác có tên H.X.Q..

Công an thành phố Huế hỗ trợ người phụ nữ lấy lại số tiền chuyển nhầm cho người khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi phát hiện sự việc, bà đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ, đề nghị hỗ trợ rà soát. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài, chưa mang lại kết quả, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của gia đình nên bà B. đã trình báo đến Công an thành phố Huế.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an thành phố Huế đã vào cuộc xác minh, thu hồi toàn bộ số tiền 60 triệu đồng bị chuyển nhầm để trao trả lại cho người dân.