6 ô tô va chạm trên cầu Phý Mỹ ở TPHCM, ùn tắc kéo dài

Đến hơn 22h ngày 22/4, cơ quan chức năng vẫn đang giải quyết sự cố 6 ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Phú Mỹ (TPHCM).

Khoảng 20h cùng ngày, 3 xe tải, 1 ô tô con và 2 xe đầu kéo bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn khi đổ dốc xuống cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Phú Thuận (quận 7 cũ) đi phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ).

Ô tô tải nằm chắn ngang hơn 1 làn đường trên cầu Phú Mỹ sau va chạm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại hiện trường, một xe tải và xe con va vào phần rơ moóc của xe đầu kéo khiến hai phương tiện nằm chắn ngang mặt đường. Vụ va chạm may mắn không gây thương vong, nhưng làm nhiều phương tiện bị hư hỏng và khiến dòng xe ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.