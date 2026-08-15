5 tàu cá ở Nghệ An bốc cháy dữ dội

Ngày 15/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy liên hoàn đối với 5 tàu cá đang neo đậu.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Phú, khoảng 3h10 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại âu tàu thôn Tân An.

5 tàu cá đỗ tại âu tàu cháy lúc rạng sáng tại xã Quỳnh Phú (Ảnh: V. Thanh).

Chính quyền địa phương đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Quỳnh Phú, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Ba xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe quân sự được điều động để dập lửa. Lực lượng chức năng đồng thời di chuyển những tàu cá lân cận ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau hơn một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

“Theo thống kê ban đầu, 3 tàu cá bị thiêu rụi, 2 tàu khác hư hỏng phần cabin và thân trên. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người”, ông Thanh cho biết.

Các phương tiện bị thiệt hại gồm: NA-93311-TS của ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1977); NA-80261-TS của ông Nguyễn Văn Tám (SN 1984); NA-92046-TS của ông Trần Quốc Khánh (SN 1993); NA-90934-TS của ông Nguyễn Anh Hùng (SN 1980) và NA-80515-TS của ông Trần Hưng Vĩnh (SN 1988), đều trú tại xã Quỳnh Phú.

Hiện trường vụ cháy tàu tại âu tàu Tân An, xã Quỳnh Phú (Ảnh: V. Thanh).

Thiệt hại từ vụ cháy ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, tàu NA-80261-TS từng bị cháy ngày 30/6. Sau khi được sửa chữa và đưa trở lại âu tàu neo đậu, phương tiện này tiếp tục gặp nạn.

Công an địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.