5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia phải dẫn dắt dòng chủ lưu thông tin

Thứ sáu, 17/04/2026 - 18:35

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Hoàn thành tốt công tác thông tin nhiều sự kiện chính trị quan trọng

Thông tin tại cuộc làm việc cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, sôi động, ý nghĩa. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã được triển khai khẩn trương, bài bản, toàn diện với nhiều sáng tạo về hình thức, đổi mới về nội dung; tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt dòng thông tin chủ lưu, tạo không khí phấn khởi, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Điển hình là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng; Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV...

Các cơ quan báo chí chủ lực cũng thông tin, tuyên truyền nổi bật về những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV, tập trung vào hai từ khoá "phát triển” và "tăng trưởng 2 con số”.

Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực đã tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nội dung, tinh thần các chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia có nhiều kiến nghị, đề xuất thiết thực từ thực tiễn về vai trò định hướng chiến lược thông tin; xây dựng hướng dẫn cụ thể mô hình quản lý báo chí mới; tăng tính chủ động, kịp thời hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa cơ quan Đảng, Nhà nước với báo chí trong cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tư liệu... chính thống để các cơ quan báo chí kịp thời có bài viết, chương trình tuyên truyền, định hướng dư luận.

Thẳng thắn nhìn lại công tác phối hợp giữa 5 cơ quan báo chí chủ lực

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong quý 1 năm 2026, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ chính trị với chức năng nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, các quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị 5 cơ quan căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, nhất là báo chí trên nền tảng số để chủ động xây dựng dự toán ngân sách.

Việc này cần làm bài bản, đúng quy định, đồng thời sớm có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ để bảo đảm nguồn lực triển khai. Sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, các nội dung này phải được thể chế hóa, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.

Những vấn đề vượt thẩm quyền, cần thiết thì báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, cần rà soát, đánh giá toàn diện các chế độ, chính sách, từ công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực, ứng dụng chữ ký số, đến việc triển khai các nghị quyết, chiến lược… để phân tích rõ nguyên nhân, chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị trong các báo cáo sắp tới, 5 cơ quan báo chí cần thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được, nhất là trong công tác phối hợp giữa 5 cơ quan báo chí chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống; trong tuyên truyền các sự kiện, chính sách; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cũng như trong điều hành thông tin.

Đối với vấn đề về tinh gọn, tổ chức bộ máy và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cần tiếp tục quán triệt tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xem trong quá trình sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thấy nội bộ bên trong còn chỗ nào cồng kềnh thì tiếp tục bỏ bớt, phân định rõ trách nhiệm để bộ máy hoạt động trơn tru, không chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần phải nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thông tin phải đi theo dòng chủ lưu tích cực, nhưng không né tránh vấn đề, mà cần định hướng, dẫn dắt dư luận một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia cần tập trung truyền thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời phân tích, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Thông tin phải góp phần kiến tạo phát triển, chứ không chỉ phản ánh. Đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cần phản ánh kịp thời tình hình thế giới, khu vực; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; tăng cường tuyên truyền thế trận lòng dân, sức mạnh của quân đội, công an.

Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực.