42 trạm bơm tiêu úng ở Hải Phòng sẵn sàng vận hành mùa mưa

Theo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), đến ngày 3/5, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành bảo dưỡng, vận hành chạy thử các trạm bơm đầu mối tiêu úng.

Công nhân Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải bảo dưỡng trạm bơm điện trước mùa mưa bão (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Nhiều trạm bơm như Thượng Đồng (mới), Sinh Đan, Hoàng Lâu, Cộng Hiền, Vạn Thắng, An Bài, An Phụ, Vụng Chủ, An Lưu, Việt Hưng… hoàn tất bảo dưỡng và chạy thử từ giữa tháng 4/2026.

Các trạm bơm tiêu úng hiện có từ 7 đến 22 máy bơm, công suất trung bình đạt 12.000-88.000m3/h. Các công ty thủy lợi cũng chủ động bố trí thêm máy bơm dã chiến tại những khu vực thường xảy ra úng lụt để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải bổ sung 4 máy bơm dã chiến, còn Công ty Thủy lợi Tiên Lãng bổ sung thêm 3 máy bơm phục vụ công tác phòng chống ngập úng.

Toàn thành phố hiện có 42 trạm bơm đầu mối tiêu úng. Trong số này, 35 trạm hoạt động tốt, bảo đảm công suất thiết kế; 5 trạm hoạt động bình thường; 2 trạm bơm Bát Trang và Quang Hưng đã xuống cấp, hiệu suất chỉ đạt khoảng 50%.