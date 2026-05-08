4 cây cầu mới đồng loạt thi công bắc qua sông Hồng dần thành hình

UBND TP Hà Nội đã tổ chức khởi công dự án thành phần 2 - cầu Thượng Cát và tuyến đường dẫn hai đầu cầu vào ngày 8/10/2025. Công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án được triển khai với điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Tuyến đường này được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho các tuyến hiện hữu và tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát là cầu dây văng với quy mô toàn tuyến dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km. Đoạn vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.

Khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, thúc đẩy liên kết giao thông giữa khu vực Tây Bắc và trung tâm Thủ đô.

Dự án cầu Ngọc Hồi - công trình cầu dây văng trọng điểm trên tuyến Vành đai 3,5, có tổng mức đầu tư 11.844 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 7,5km, kết nối khu vực Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và dự kiến thông xe vào thời điểm diễn ra APEC năm 2027.

Theo quy hoạch, điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cách tuyến cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng, thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội). Điểm cuối tại Km7+500, kết nối với đường Vành đai 3,5, cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, có bề rộng toàn cầu 38,3m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Hệ thống cầu dẫn dài khoảng 6,58km, rộng 33m, các đoạn đường dẫn được xây dựng đồng bộ với tường chắn, nền đường và hạ tầng kỹ thuật.

Toàn bộ dự án được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, điều hành giao thông (ITS) và các hạng mục phục vụ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.

Cầu Ngọc Hồi cùng các tuyến đường kết nối sẽ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân, qua đó giảm tải lưu lượng xe ở một số trục chính. Nhờ đó, các tuyến như Vành đai 3, đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A) và đường 70 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Cầu Tứ Liên - công trình vượt sông Hồng và sông Đuống được khởi công trong năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến khoảng 5,15km. Dự án bắt đầu từ đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) và kết thúc tại khu vực đường Trường Sa (địa bàn Đông Anh), tạo thêm một trục kết nối mới giữa khu vực nội đô với phía Bắc sông Hồng.

Theo phương án thiết kế, toàn bộ tuyến gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Trong đó, cầu chính là cầu dây văng rộng 43m, nhịp trung tâm dài 500m, tháp cầu cao 185m. Hệ thống đường dẫn hai đầu được xây dựng với quy mô lớn, phía Nghi Tàm rộng 48m, phía Đông Anh rộng 60m, đồng thời tích hợp các nút giao, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tại công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai song song. Trên sông Hồng và sông Đuống, các thiết bị thi công, xà lan hoạt động liên tục phục vụ việc khoan cọc nhồi trụ chính. Ở khu vực đầu cầu phía Nghi Tàm, các hạng mục hầm chui và nút giao cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với thi công, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm.

Nhiều nhà dân và công trình đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi tại phường Hồng Hà lên tới gần 294.000m2, tương ứng 732 thửa đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, khu bãi bồi và phần diện tích do các tổ chức quản lý.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã giải phóng gần 80% diện tích.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng.

Cầu bắc qua sông Hồng, dài khoảng 4,18km, quy mô 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ, điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên và phường Bồ Đề), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đến đầu tháng 5/2026, các hạng mục nền móng của cầu chính đã cơ bản hoàn thành, với khối lượng cọc khoan nhồi đạt xấp xỉ 90%. Trong khi đó, phần bệ trụ và thân trụ cũng đang được triển khai tích cực, đạt trên 1/3 khối lượng theo kế hoạch.

Đây là những cấu phần then chốt quyết định tiến độ toàn dự án, đặc biệt khi công trình được thi công trên sông Hồng - khu vực có điều kiện địa chất, thủy văn phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và tổ chức thi công chặt chẽ.

Trên công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, từ cọc khoan nhồi, bệ trụ đến cầu dẫn. Để đảm bảo tiến độ, các lực lượng thi công được huy động làm việc liên tục, kể cả ban đêm và dịp nghỉ lễ. Việc tổ chức thi công xuyên đêm giúp tận dụng tối đa thời gian, bám sát kế hoạch đưa công trình về đích đúng hạn.

Song song với thi công, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh tại phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng (phường Hồng Hà), khu vực trọng điểm của dự án. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc làm việc xuyên đêm để tháo dỡ hàng chục công trình, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đến nay, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận, nhiều trường hợp chủ động bàn giao trước thời hạn, tạo điều kiện để dự án tăng tốc triển khai.

Vị trí xây dựng các cây cầu Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng trên địa phận Hà Nội (Ảnh: Google Maps)