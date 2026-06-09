38 chuyến bay tại Nội Bài, Cát Bi bị ảnh hưởng bởi UAV, diều

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, drone) và vật thể bay khác xuất hiện tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Cát Bi (Hải Phòng), ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Theo báo cáo, trong hai ngày 6-7/6, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vật thể bay nghi là UAV hoặc phương tiện bay khác hoạt động trong khu vực sân bay Nội Bài và Cát Bi.

Cụ thể, tại sân bay Nội Bài ngày 6/6, hoạt động của UAV đã ảnh hưởng đến 28 chuyến bay. Trong đó, 8 chuyến bay chuẩn bị cất cánh phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh, 20 chuyến bay đến phải bay chờ.

Ngày 7/6, một chiếc diều xuất hiện trong khu vực cất cánh của sân bay Nội Bài tiếp tục khiến 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ để bảo đảm an toàn.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, sự cố vật thể bay cũng làm ảnh hưởng 3 chuyến bay, gồm một chuyến chuẩn bị khởi hành và hai chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị tại Nội Bài và Cát Bi đã triển khai quy trình xử lý theo hướng dẫn của Cục HKVN.

Lực lượng điều hành bay áp dụng các biện pháp kiểm soát hoạt động khai thác, trong khi quân đội, công an và các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý vật thể bay xâm nhập trái phép.

Theo Cục HKVN, nguy cơ các vụ việc tương tự tái diễn là hiện hữu, đặc biệt trong dịp nghỉ hè khi hoạt động thả diều và sử dụng các vật thể bay gia tăng. Những hành vi này không chỉ gây gián đoạn khai thác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không.

UAV ảnh hưởng khu vực bay (Ảnh: Minh họa/Cục Hàng không Việt Nam).

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống tương tự, Cục HKVN đề nghị Bộ Xây dựng xem xét có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay cùng các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác.

Cục HKVN cũng kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác xác minh, xử lý vật thể bay; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành để kịp thời đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm dừng hoặc khôi phục hoạt động khai thác khi phát hiện UAV, diều hoặc các vật thể bay xâm nhập trái phép khu vực sân bay.

Ngoài ra, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin nhằm bảo đảm phản ứng nhanh, hiệu quả đối với các tình huống phát sinh.

Cục HKVN cũng kiến nghị rà soát cơ chế quản lý việc nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng UAV để hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay.