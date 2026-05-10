300 người xuyên đêm tìm người đàn ông mất tích trong rừng sâu

Tối 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông bị mất tích tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Bắc Quang.

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi (SN 1958, ở xã Bắc Quang) về việc, khoảng 8h ngày 8/5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá (SN 1968) đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược. Tuy nhiên, đến tối muộn ông Tá vẫn không trở về, điện thoại mất liên lạc.

300 người được huy động để tìm kiếm ông Tá (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, khi đi khỏi nhà, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng cứu hộ đã chia thành nhiều tổ, rà soát từng hẻm đá, khe suối. Địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

"Đến 19h30 hôm nay 10/5, ông Tá vẫn chưa được tìm thấy. Đã có khoảng 300 người đang tích cực tìm kiếm nạn nhân", vị đại diện Công an xã Bắc Quang thông tin.

Để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các khu vực thôn, xã lân cận nếu có thông tin hoặc phát hiện dấu vết của ông Triệu Chàn Tá thì báo ngay cho Công an xã Bắc Quang (SĐT: 0982291819) hoặc cơ quan công an gần nhất.