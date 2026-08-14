3 tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng ở Ninh Bình

Ngày 14/8, một lãnh đạo UBND xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân neo đậu tại khu vực cảng cá Hồng Anh.

Trước đó khoảng 2h45 cùng ngày, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy. Ba phương tiện bị ảnh hưởng gồm tàu cá TH-90399-TS và TH-90398-TS do ông Phạm Văn Đang làm chủ; tàu TH-90256-TS do ông Hoàng Xuân Huy (cùng trú xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá) làm chủ.

Lực lượng chức năng dập lửa trên 3 tàu cá bị cháy (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau khi nhận tin, Hải đội Biên phòng 2 đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án khống chế đám cháy, đồng thời phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 và các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Hải đội Biên phòng 2 huy động 5 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng BP 04.07.06 cùng máy bơm chữa cháy áp lực cao để tiếp cận các tàu bị cháy. Các lực lượng nhanh chóng triển khai dập lửa, hạn chế nguy cơ cháy lan sang những phương tiện đang neo đậu gần khu vực.

Đến khoảng 6h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý các nguy cơ cháy trở lại.

Hai tàu TH-90399-TS và TH-90256-TS được lai kéo về khu vực âu neo đậu tàu xã Rạng Đông để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tàu TH-90398-TS hiện mắc cạn tại khu vực phao xanh số 7, luồng cửa Ninh Cơ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.