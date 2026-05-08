3 ô tô tông liên hoàn, tài xế tử vong trong cabin ở Tây Ninh

Ngày 8/5, Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khiến một tài xế tử vong.

Khoảng 9h cùng ngày, xe bồn mang biển số 51C-180.64 do ông L.V.Đ. (50 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TPHCM) lái trên đường ĐT825 theo hướng từ ngã tư Sò Đo đi ngã tư Tân Mỹ.

Cảnh sát có mặt đưa thi thể tài xế ra ngoài (Ảnh: M.H.).

Khi đến đoạn qua ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, xe bồn va chạm với ô tô mang biển số 62A-349.68 do ông N.Đ.M. (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) cầm lái theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, xe bồn tiếp tục tông vào xe tải mang biển số 62F-004.77 do ông L.V.N. (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) điều khiển chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 3 ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin.

Công an xã Hậu Nghĩa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh dùng thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đến trưa cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.