20 bí thư tỉnh, thành trúng cử, nhiều người lần đầu hoạt động nghị trường

Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 20 bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trong số các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang.

Trụ sở Nhà Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhận được tín nhiệm cao của cử tri khi ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 TPHCM, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Hồng Phong).

Ở TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang được cử tri tại đơn vị bầu cử số 2 tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tiếp tục tái cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sau khi nhận được tín nhiệm cao từ các cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 của thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại TP Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy. Đây là lần đầu ông Trung ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cũng lần đầu ứng cử, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

Ở Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 và đây cũng là lần đầu tiên ông đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội.

Tương tự, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết lần đầu trở thành đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4. Ông Triết sinh năm 1976, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở Điện Biên, với lần ứng cử đầu tiên vào Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Là trường hợp tái cử, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tiếp tục nhận được tín nhiệm và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở khóa XV, ông là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Duy Lâm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 và đây là lần đầu tiên ông tham gia hoạt động nghị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là trường hợp tương tự khi lần đầu làm đại biểu Quốc hội. Ông trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3.

Tại Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 và là trường hợp tái cử. Ông đã có kinh nghiệm một khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa XV).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận sẽ có lần đầu tiên tham gia hoạt động nghị trường sau khi được bầu và tại đơn vị bầu cử số 3 trên địa bàn tỉnh.

Sau một khóa hoạt động tại Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tiếp tục trúng cử với sự tín nhiệm cao từ cử tri ở đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Ở tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2. Đây là khóa thứ hai ông Quản Minh Cường tham gia Quốc hội.

Tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Nghiệm đã có kinh nghiệm một khóa tham gia Quốc hội (khóa XV).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Từng có khóa XIV làm đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6.

Ở Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4. Đây là lần đầu tiên ông làm đại biểu Quốc hội.