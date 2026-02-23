11 bộ trưởng là Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội

864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước vừa chính thức được công bố. Tại cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3 tới, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Theo cơ cấu, trong 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến có khoảng 80-90 Ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Số đại biểu được phân bổ cho Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ là 15 người (3%). Trong danh sách vừa công bố, thống kê cho thấy có 11 bộ trưởng, trưởng ngành ứng cử ở nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở vị trí lãnh đạo Chính phủ có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng) tiếp tục ứng cử. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Lần này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục ứng cử ở Lào Cai.

Với các bộ trưởng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị), ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là địa bàn ứng cử của Đại tướng Phan Văn Giang trong khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị), đây là lần đầu tiên ông ứng cử đại biểu Quốc hội. Địa bàn ứng cử của Bộ trưởng Công an là tại Hưng Yên - quê hương của ông.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị) đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại quê hương của mình là TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, (Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ủy viên Trung ương) trong lần thứ hai ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ ứng cử tại TPHCM. Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ủy viên Trung ương) cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại địa bàn cũ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ủy viên Trung ương) tiếp tục ứng cử tại Cao Bằng - địa bàn ông từng ứng cử trong khóa XV.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ủy viên Trung ương) trong khóa XV là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và lần này ông tiếp tục ứng cử tại Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ủy viên Trung ương) là một trong 2 nữ bộ trưởng, trưởng ngành ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV và lần này tiếp tục ứng cử tại Bắc Ninh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hồng Phong).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà sinh năm 1968, quê ở TP Hà Nội và ứng cử tại tỉnh Sơn La.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng (Ủy viên Trung ương) là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau và lần này ông ứng cử tại TP Hải Phòng.

Ngoài Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng 11 bộ trưởng, trưởng ngành, danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có tên của nhiều thứ trưởng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong các thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 thứ trưởng Bộ Công an, gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Những thứ trưởng khác ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến…