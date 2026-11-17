Theo đó, 10 thí sinh này đã trả lời xuất sắc 9 câu hỏi trong bài thi tháng 10 (kéo dài từ ngày 12/10 đến 31/10) trên trang antoangiaothong.dantri.com.vn. 10 thí sinh này sẽ cùng với 10 gương mặt xuất sắc nhất của kỳ thi đầu tiên góp mặt trong vòng chung khảo diễn ra vào tháng 12.

Danh sách các thí sinh (không sắp xếp theo thứ tự điểm) bao gồm: Nguyễn Hoàng Dũng, Hồ Thị Linh, Lê Ngọc Phương Uyên, Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Duy Anh, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Đình Tân, Lê Thị Huyền, Phạm Thị Anh.

Trước đó, 10 thí sinh đã xác định góp mặt trong danh sách chung khảo là Nguyễn Đình Vũ Hoàng, Lê Hồng Quang, Hoàng Duy Anh, Chu Tiến Dũng, Nguyễn Quang Anh, Hồ Văn Thủ Em, Nguyễn Thành Đạt, Vũ Thu Hường, Nguyễn Khôi Nguyên và Đặng Thanh Hạ.

Tại vòng chung khảo, ban giám khảo sẽ chọn ra 24 bài thi trên tổng số 30 bài được xuất sắc nhất từ 3 kỳ thi trực tuyến để trao bộ giải thưởng trị giá 190 triệu đồng, gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải, 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 15 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Các thí sinh nằm trong danh sách những người đạt giải sẽ được ban tổ chức liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông sẽ xem xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi.

Hiện, cuộc thi dưới hình thức online đang bước vào những ngày cuối của kỳ thi thứ 3 - bài thi tháng 11. Độc giả quan tâm vẫn có cơ hội tham gia (không giới hạn số lần làm bài trong 1 kỳ và không giới hạn số kỳ thi trong thời gian tổ chức) để nhận các giải thưởng giá trị.

Ngoài hình thức thi trực tuyến được duy trì như năm 2025, cuộc thi năm nay có thêm phần thi trực tiếp tại Hà Nội và TPHCM, mở rộng cơ hội giao lưu, tranh tài cho các thí sinh.

Vòng thi trực tiếp tại Hà Nội đã diễn ra vào ngày 6/11, vinh danh quán quân là đội Học viện Cảnh sát nhân dân. Riêng vòng thi tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tới tại trường THPT Lê Quý Đôn, với sự góp mặt của 4 đội tuyển đến từ THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie, THPT Bùi Thị Xuân và THPT Ten Lơ Man (THPT Ernst Thälmann).

Theo đại diện ban tổ chức, tại TPHCM, các đội sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi là “Đèn xanh xuất phát”, “Nhanh mắt, chuẩn luật” và “Sân chơi giao lộ”, trong đó, phần thi “Sân chơi giao lộ” sẽ được sân khấu hóa ngay tại điểm thi, giúp khán giả cũng như ban giám khảo có thể trực tiếp đánh giá ý tưởng cũng như phần hóa thân nhân vật của các thành viên mỗi đội.