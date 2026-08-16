10 giờ cận kề cái chết của người đàn ông cào nghêu trên biển Hà Tĩnh

Sáng 16/8, căn nhà ông Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiều người thân, hàng xóm đến thăm hỏi sau khi ông trải qua khoảng 10 giờ lênh đênh trên biển và may mắn sống sót.

Ông Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những giờ phút sinh tử. Khuôn mặt sạm đen, giọng nói yếu, ông cho biết cơ thể vẫn mệt lả vì nhiều giờ chống chọi với sóng nước.

Ông Thanh may mắn sống sót trở về với khuôn mặt sạm đen (Ảnh: Dương Nguyên).

Khoảng 2h30 ngày 15/8, ông Thanh chạy xe máy, mang theo dụng cụ cào nghêu đến vùng biển xã Đan Hải, cách nhà khoảng 15km, để mưu sinh như thường lệ.

Đến khoảng 6h, sau nhiều giờ cào nghêu, ông thu được khoảng 1,5kg, đưa lên bờ. Sau đó, ông quay trở lại biển để tiếp tục công việc.

"Lúc đó, thủy triều dâng rất nhanh, sóng cao quá ngực. Tôi chưa kịp trở tay đã bị cuốn ra xa, cách bờ gần 7km", ông Thanh nhớ lại.

Bị dòng nước đẩy đi, ông cố gắng bơi và liên tục vùng vẫy tìm cách quay vào bờ. Có lúc nhìn thấy 2 tàu cá ở phía xa, ông cố giơ tay ra hiệu nhưng không được ai phát hiện.

Những lúc kiệt sức, ông phải thả lỏng cơ thể, nằm ngửa để tự nổi trên mặt nước. Nhờ có kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ và hiểu quy luật lên xuống của thủy triều, ông cố gắng giữ sức, xuôi theo dòng nước với hy vọng được đưa về phía bờ.

Nhưng càng về sau người đàn ông 45 tuổi càng cạn kiệt sức. Không có nước uống, ông khô rát cổ họng, cơ thể rã rời vì đói, khát.

Người thân, hàng xóm đến hỏi han tình hình sức khỏe ông Thanh (Ảnh: Dương Nguyên).

"Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Cơ thể gần như chìm xuống nhưng cứ nghĩ đến vợ và 3 con nhỏ đang chờ ở nhà tôi lại cố gắng vùng lên. Tôi không cho phép mình buông xuôi", ông Thanh bật khóc.

Ông nói, đã có thời điểm bản thân rơi vào trạng thái mơ màng vì kiệt sức. Mỗi lần như vậy, hình ảnh vợ con lại khiến ông cố gắng tỉnh lại.

Theo ông Thanh, khi mặt trời về hướng Tây, ông nhận biết được thời điểm thủy triều thay đổi nên cố gắng bơi ngửa, để cơ thể xuôi theo dòng nước.

Đến khoảng 16h, sau gần 10 giờ kể từ lúc bị cuốn ra biển, ông Thanh được dòng nước đưa dạt vào khu vực biển Đan Hải. Lúc này, ông gần như kiệt sức.

Một số người dân phát hiện ông nên lập tức hỗ trợ đưa lên bờ chăm sóc, cho thức ăn nhanh và nước uống.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh chưa hết bàng hoàng sau sự việc con trai gặp nạn (Ảnh: Dương Nguyên).

Ở nhà, trong suốt nhiều giờ không có tin tức của con trai, ông Nguyễn Xuân Tịnh (76 tuổi, bố ông Thanh) cùng người thân, hàng xóm và chính quyền tổ chức tìm kiếm.

"Có người phát hiện xe máy và dụng cụ cào nghêu của nó nên báo về. Mọi người đi tìm nhiều giờ nhưng không thấy đâu. Gia đình lúc đó rất lo", ông Tịnh kể.

Khi nhận tin ông Thanh đã sống sót, trôi dạt vào bờ, gia đình vẫn không dám tin. Chỉ đến lúc người dân gọi điện, cho xem hình ảnh ông Thanh được đưa lên bờ, mọi người mới vỡ òa và lập tức đến đón ông về.

Ông Thanh có vợ là bà Hồ Thị Kim Chi (40 tuổi) và 3 con. Con đầu năm nay lên lớp 6, con út mới tròn 1 tuổi.

"Trong giây phút sinh tử, tôi mới hiểu sự sống quý giá thế nào và một ngụm nước ngọt quý biết bao", ông Thanh nói.

Gắn bó với biển từ nhỏ, ông Thanh cho biết sau sự việc này vẫn tiếp tục công việc mưu sinh, nhưng chuyến đi vừa qua là một bài học nhớ đời.

"Khu vực tôi đến cào nghêu lần này là lần đầu tiên. Tôi nghe người dân nói ở đó có vùng nước xoáy. Nếu tiếp tục mưu sinh trên biển, tôi sẽ phải cẩn trọng hơn", ông Thanh chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết sự việc ông Thanh tự tìm cách sống sót sau nhiều giờ lênh đênh trên biển là hy hữu, may mắn. Đại diện chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên ông và gia đình.