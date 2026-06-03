Zverev vào bán kết Roland Garros, đứng trước cơ hội lớn vô địch Grand Slam

Alexander Zverev đã có một màn trình diễn thuyết phục, đánh bại tài năng trẻ Rafael Jodar với tỷ số 7-6(3), 6-1, 6-3 vào tối 2/6 để giành vé vào bán kết. Hạt giống số hai người Đức chỉ để thua duy nhất một set sau 5 trận đấu tại Roland Garros năm nay, anh đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-5 trong set mở màn. Sau đó, Zverev tăng tốc, kết thúc trận đấu sau 2 giờ 17 phút dưới mái che sân Philippe Chatrier.

Alexander Zverev vào bán kết Roland Garros sau khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Jodar (Ảnh: Getty).

“Đây là một trận đấu khó khăn. Rafael có nhịp độ thi đấu hoàn hảo trong set đầu tiên còn tôi thì không. Những cú đánh của tôi quá ngắn và tôi phải chơi phòng ngự. Điều kiện thi đấu dưới mái che hoàn toàn khác. Độ căng dây vợt khác, cách bóng nảy lên từ mặt sân cũng khác. Bóng không nảy cao như thường lệ nên những cú topspin nặng không còn quá hiệu quả, buộc tôi phải đánh phẳng hơn một chút”, Zverev chia sẻ sau trận.

Anh nói thêm: “Cậu ấy chơi rất hay và vượt trội hơn tôi ở giai đoạn đầu set một. Tuy nhiên, tôi đã tìm được cách trở lại, trong khi cậu ấy có chút căng thẳng ở game giao bóng quyết định set đấu. Sau đó tôi tận dụng cơ hội rất tốt và mọi thứ trở nên thuận lợi hơn”.

Đối thủ của Zverev ở bán kết sẽ là Jakub Mensik, tay vợt người CH Séc đã thắng hạt giống số 28 Joao Fonseca ở trận tứ kết thứ hai với tỷ số 6-4, 6-3, 7-6(3).

Zverev chắc chắn sẽ bước vào trận bán kết với sự tự tin cao độ sau màn trình diễn ấn tượng trước Jodar. Nếu duy trì được khả năng giao bóng như trận đấu này, Zverev sẽ là một đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại. Theo thống kê, anh đã giành tới 71% số điểm (51/72) sau những cú giao bóng một.

Alexander Zverev đang là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là hạt giống số 1 Jannik Sinner và hạt giống số 3 Novak Djokovic đều đã bị loại, Zverev đang thể hiện phong độ ấn tượng, biến giải đấu này thành cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để anh chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Á quân Roland Garros 2024 đã gặp không ít khó khăn trước Jodar trong lần đầu hai tay vợt đối đầu. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha hiện là người có nhiều chiến thắng cấp độ ATP trên sân đất nện nhất mùa này với 19 trận thắng.

Jodar đã cứu thành công hai break-point ngay game mở màn trước khi tận dụng những cú thuận tay uy lực để giành break đầu tiên ở game thứ 6. Tuy nhiên, từ thời điểm bị dẫn 2-5, Zverev dần lấy lại thế trận và kiểm soát phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Tay vợt người Đức thắng 5 trong 6 game tiếp theo để đưa set đấu vào loạt tie-break, nơi anh ghi liền bốn điểm từ thế cân bằng 3-3 để giành chiến thắng.

Duy trì sự chắc chắn trong các game cầm giao bóng, Zverev còn thường xuyên áp đảo bằng những pha bóng cuối sân đầy uy lực, lối chơi mà anh nhiều lần khẳng định là chìa khóa giúp mình hiện thực hóa giấc mơ vô địch Grand Slam.

Từ tỷ số 1-1 ở set hai, Zverev thắng liền 7 game để vươn lên dẫn trước hai set cùng một break ở set ba. Sau đó, anh không gặp nhiều khó khăn để khép lại trận đấu và giành quyền vào bán kết Roland Garros lần thứ 5 trong 6 năm gần nhất.

Rafael Jodar tiến bộ mạnh mẽ trong một năm gần đây (Ảnh: Getty).

“Tôi muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa. Tôi muốn ở lại giải đấu và giành chiến thắng ở những trận đấu mà trước đây tôi chưa thể vượt qua. Đó là mục tiêu của tôi. Hôm nay là một thử thách rất khó trước một đối thủ xuất sắc, nhưng tôi đã vượt qua và giành chiến thắng. Tất nhiên tôi vui khi vào bán kết, nhưng hiện tại chỉ có vậy thôi”, Zverev nói.

Dù thất bại, Jodar vẫn có thể tự hào về một bước tiến lớn khác trong sự nghiệp. Cách đây một năm, tay vợt Tây Ban Nha còn đứng ngoài top 700 ATP, nhưng nay đã đến Paris với tư cách hạt giống số 27 sau khi giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Marrakech và lọt vào tứ kết hai giải Masters 1000 ở Madrid và Rome. Nhờ thành tích vào tứ kết Roland Garros, Jodar hiện tăng 6 bậc lên vị trí số 23 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP.