Zverev vào bán kết Madrid Open, cân bằng kỳ tích cùng Federer và Nadal

Alexander Zverev đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Madrid Open vào rạng sáng 1/5 khi dễ dàng đánh bại Flavio Cobolli để giành quyền vào bán kết, chỉ 12 ngày sau thất bại trước chính đối thủ này tại Munich. Tay vợt người Đức đã "đòi nợ" thành công với chiến thắng áp đảo 6-1, 6-4 trên sân Manolo Santana. Nhà vô địch Madrid hai lần chỉ để mất 7/39 điểm khi cầm giao bóng một, qua đó lần thứ tư góp mặt ở bán kết tại thủ đô Tây Ban Nha.

“Không có chuyện trả thù. Tôi rất quý Flavio. Cậu ấy là một trong những người tôi thích nhất trên Tour. Tôi có mối quan hệ rất tốt với cậu ấy và cả bố cậu ấy. Đây là thể thao, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Ở Munich, cậu ấy chơi tuyệt vời còn tôi thì không tốt. Hôm nay có lẽ là điều ngược lại”, Zverev chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng kéo dài 90 phút, Zverev trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào bán kết cả bốn giải Masters 1000 đầu mùa kể từ khi hệ thống này ra đời năm 1990, sánh ngang Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2010, 2011) và Jannik Sinner (2026). Tay vợt số 3 thế giới đã dừng bước ở vòng này trước Sinner tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo năm nay. “Thật tuyệt, nhưng dĩ nhiên tôi cần vượt qua cột mốc này” ,Zverev mỉm cười khi được hỏi về thành tích trên.

Hướng tới việc nối dài thành tích toàn thắng 3-0 ở các trận bán kết tại Madrid, Zverev sẽ chạm trán tài năng 21 tuổi người Bỉ Alexander Blockx. Tay vợt hạng 69 thế giới trước đó đã gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Casper Ruud 6-4, 6-4 để lần đầu vào bán kết Masters 1000.

Chiến thắng trước Cobolli cũng giúp Zverev nâng thành tích đối đầu lên 3-1 và cán mốc 179 trận thắng trên mặt sân đất nện, vượt qua Philipp Kohlschreiber để trở thành tay vợt Đức thắng nhiều nhất trên mặt sân này trong Kỷ nguyên Mở.

Khác với cuộc chạm trán tại Munich hai tuần trước, Zverev sớm tìm được nhịp độ giao bóng tại Madrid. Hạt giống số hai tung ra 8 cú ace trong set đầu và tận dụng triệt để sự khởi đầu thiếu chắc chắn của Cobolli, người hướng tới lần đầu vào bán kết Masters 1000.

Zverev tiếp tục duy trì cường độ đó trong set hai, liên tục gây áp lực bằng những cú đánh có độ sâu và chính xác, buộc tay vợt 23 tuổi người Italy phải phòng ngự. Dù Cobolli cứu thành công ba break-point liên tiếp ở game thứ 5 và cải thiện đáng kể ở cả hai cánh, Zverev vẫn kiểm soát thế trận để khép lại trận đấu, qua đó giành chiến thắng thứ ba trong mùa trước các tay vợt Top 20.