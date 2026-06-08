Zverev trút bỏ gánh nặng sau chức vô địch Roland Garros

Alexander Zverev cho biết chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros vào tối 7/6 đã giúp anh trút bỏ một gánh nặng lớn, đồng thời thừa nhận rằng nếu tiếp tục thất bại ở một trận chung kết Grand Slam khác, đó sẽ là cú sốc không nhỏ.

Tay vợt người Đức đã vượt qua áp lực tâm lý, những khó khăn về thể lực cùng sự chống trả quyết liệt của hạt giống số 10 Flavio Cobolli để giành chiến thắng sau năm set, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu Grand Slam ở tuổi 29.

Zverev đã trở thành nhà vô địch đơn nam Roland Garros (Ảnh: Getty).

Trong lần thứ tư góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam, Zverev được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Roland Garros sau hàng loạt bất ngờ xảy ra ở giải đấu. Jannik Sinner và Novak Djokovic đều bị loại sớm, trong khi Carlos Alcaraz không thể tham dự vì chấn thương.

Trước trận bán kết với Jakub Mensik, huyền thoại John McEnroe từng nhận định giải đấu này có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của Zverev, quyết định liệu anh có thể trở thành một nhà vô địch Grand Slam nhiều lần hay mãi mãi không thể vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng.

Ngay cả sau chiến thắng, Zverev vẫn khó tin vào thành quả mình vừa đạt được trên sân đấu đã mang đến cho anh cả những ký ức đau đớn lẫn đáng nhớ. Tại đây, anh từng dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng vào năm 2022 và thất bại trước Alcaraz trong trận chung kết năm 2024.

Zverev chia sẻ trong buổi họp báo sau chiến thắng: “Tôi không tin mình đã thắng. Rồi tôi nhìn lên khu vực khán đài của đội mình và thấy mọi người đang ăn mừng. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã vô địch. Đặc biệt là khi thấy cha tôi giơ hai tay lên, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã chiến thắng.

Khi nằm xuống sân, mọi cảm xúc như vỡ òa. Sân đấu này rất đặc biệt với tôi, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, bởi đây cũng là nơi tôi trải qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp quần vợt. Tôi từng nằm trên sân này với một chấn thương mà không biết liệu mình có thể trở lại hay không. Tôi cũng từng thua một trận chung kết Grand Slam ở đây. Những ký ức đó vẫn còn nguyên trong tôi, nhưng chiến thắng này đã vượt lên trên tất cả”.

Zverev nằm sân ăn mừng sau khi giành điểm quyết định ở trận chung kết (Ảnh: Getty).

Zverev cũng tiết lộ anh đã gặp vấn đề về chuột rút trong trận đấu.

“Tôi bị chuột rút và gặp đôi chút khó khăn về thể lực, dù tôi nghĩ những cơn chuột rút đó không hoàn toàn xuất phát từ thể chất. Có lẽ đó là vấn đề tâm lý. Tôi quá căng cứng, quá xúc động và hơi mất ổn định trong set thứ tư.

“Thực tế, tôi nghĩ những cơn chuột rút lại giúp ích cho mình. Chúng khiến tôi buông bỏ áp lực, đánh bóng thoải mái hơn và dám tung ra những cú đánh của mình. Sau đó, set thứ 5 diễn ra theo ý tôi và tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được ngồi cạnh chiếc cúp tuyệt đẹp này”, anh giải thích.

Chiến thắng này đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ so với nỗi thất vọng mà anh trải qua sau thất bại gây sốc trước Arthur Rinderknech ở Wimbledon năm ngoái, thời điểm anh thừa nhận bản thân cảm thấy “trống rỗng” và đánh mất sự tự tin.

“Năm ngoái là một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp của tôi. Còn năm nay là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cảm giác hiện tại hoàn toàn khác biệt”, Zverev nói.

Zverev chia vui cùng đội ngũ nhặt bóng (Ảnh: Getty).

Zverev cho biết anh cảm thấy được giải phóng khi biết rằng từ nay mình sẽ luôn được ghi nhận là một nhà vô địch Grand Slam.

“Dù điều gì xảy ra trong tương lai, tôi vẫn sẽ luôn là một nhà vô địch Grand Slam và không ai có thể lấy điều đó khỏi tôi. Có lẽ điều đó mang lại cho tôi sự tự do nhất định. Có thể tâm trí tôi sẽ bình tĩnh hơn khi bước vào những trận chung kết sau này, bởi ngay cả khi thua, tôi vẫn là nhà vô địch Grand Slam.

Chiếc cúp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Nếu thua trận chung kết này, sự tự tin của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng giờ đây, sau khi đã vô địch, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được điều đó thêm một lần nữa”, anh chốt lại.