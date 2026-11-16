Alexander Zverev đã khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals thứ ba một cách đầy thuyết phục, khi anh vượt qua tay vợt trẻ Rafael Jodar với tỷ số 6-4, 6-4 trong trận đấu mở màn bảng John McEnroe vào tối 15/11.

Alexander Zverev khởi đầu ATP Finals với chiến thắng (Ảnh: Getty).

Tay vợt số 1 thế giới đã thể hiện sự vượt trội nhờ hai vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là những cú trái tay chính xác và khả năng giao bóng hủy diệt. Đây là những yếu tố then chốt giúp Zverev thăng hoa trong suốt năm 2026.

“Tôi nghĩ đây là một trận đấu khá chắc chắn. Tôi không cho rằng mình đã chơi hoàn hảo, nhưng đây là khởi đầu rất tốt cho giải đấu. Chiến thắng 6-4, 6-4 tại ATP Finals trước một tay vợt nằm trong Top 8 thế giới là kết quả mà bạn chắc chắn phải hài lòng. Tôi vui với khởi đầu này, nhưng biết rằng mình vẫn cần cải thiện”, Zverev chia sẻ sau trận đấu.

Jodar mới lần đầu tham dự giải đấu cuối mùa dành cho những tay vợt xuất sắc nhất, tay vợt 20 tuổi đã nỗ lực chống trả nhưng không thể ngăn cản Zverev. Ở game 7 của trong set đầu, Zverev đã tận dụng thành công cơ hội bẻ game thứ ba bằng một cú trái tay dọc dây tuyệt đẹp, sau khi liên tục điều bóng buộc Jodar phải di chuyển.

Rafael Jodar lần đầu tham dự ATP Finals (Ảnh: Getty).

Khi giao bóng để kết thúc set đầu tiên ở game 10, Zverev đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Đối mặt với hai break-point ở tỷ số 15/40, hạt giống số 1 đã liên tiếp tung ra một cú ace, một pha giao bóng không thể trả, thêm một cú ace và một pha giao bóng ăn điểm trực tiếp nữa để giành set đấu. Theo thống kê, Zverev đạt tỷ lệ giao bóng một thành công lên tới 88% trong set đầu tiên và không mắc lỗi giao bóng kép nào.

Sang set hai, dù Jodar có những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng Zverev vẫn duy trì thế trận áp đảo. Tay vợt người Đức gia tăng sức mạnh trong những cú thuận tay, củng cố lợi thế và nâng thành tích đối đầu với Jodar lên 2-0.

Zverev đã giành các danh hiệu Grand Slam tại Roland Garros và US Open, đồng thời dẫn đầu ATP Tour với 66 chiến thắng trong năm 2026, tiếp theo sẽ đối đầu với Ben Shelton hoặc Arthur Fils vào thứ ba tới. Tay vợt người Đức từng hai lần vô địch giải đấu cuối mùa này, anh đăng quang tại London năm 2018 và Turin năm 2021.

Về phía Jodar, dù thua trận ra quân, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha vẫn tập trung vào mục tiêu giành vé vào bán kết. Anh đã có một năm 2026 đột phá, lập kỷ lục về khoảng thời gian ngắn nhất (287 ngày) từ khi ra mắt ở cấp độ ATP Tour vào tháng 1 đến khi lọt vào Top 10 thế giới trong tháng này.

Ben Shelton đã có màn ra mắt ATP Finals đầy ấn tượng khi vượt qua Arthur Fils trong trận đấu mở màn đầy kịch tính vào rạng sáng 16/11 (giờ Việt Nam) tại Turin.

Ben Shelton ăn mừng chiến thắng trận ra quân tại ATP Finals (Ảnh: Getty).

Hạt giống số 3 đã đánh bại Fils với tỷ số 6-2, 3-6, 6-3 để giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals. Dù gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ấn tượng ở set đầu tiên, đặc biệt khi có sự hiện diện của Juan Carlos Ferrero trong đội ngũ hỗ trợ, Shelton đã chiến đấu quyết liệt để giành lại quyền kiểm soát và kết thúc trận đấu kéo dài 1 giờ 58 phút.

“Trận đấu thực sự căng thẳng, đặc biệt là trong set đầu tiên. Tôi không nghĩ mình từng đánh nhiều loạt bóng bền đến vậy trên Tour, ở một mặt sân nhanh như thế này. Vì vậy, trận đấu đòi hỏi thể lực rất cao, thực sự rất cao. Đây là một cuộc so tài khó khăn”, Shelton chia sẻ sau trận đấu.

Anh nói thêm: “Tôi gần như phải thở dốc sau mỗi điểm số và rất hào hứng khi bắt đầu giải đấu bằng một trận đấu như vậy. Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng nhìn chung phong độ của tôi khá tốt. Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời để làm nền tảng cho những trận tiếp theo trong tuần này”.

Arthur Fils thi đấu với Shelton (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Shelton nâng thành tích đối đầu với Fils lên 3-1. Sau khi đến Turin với hành trình tiến vào trận chung kết Paris Masters, tay vợt người Mỹ sẽ có được sự tự tin lớn khi tiếp tục chiến dịch tại bảng John McEnroe vào thứ ba, gặp tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev hoặc Rafael Jodar.

“Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với tôi, đặc biệt khi giành được chiến thắng ngay trong trận đầu tiên của vòng bảng, giúp bản thân tôi có thêm một chút động lực tiến lên. Điều đó vô cùng quan trọng. Tất cả các trận đấu ở đây đều rất khó khăn, vì vậy tôi có thể phải đối mặt với một cuộc chiến đầy gian nan nếu bị dẫn trước từ sớm. Việc giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trước sự cổ vũ của khán giả này thật tuyệt vời”, Shelton bày tỏ về chiến thắng lịch sử của mình tại ATP Finals.