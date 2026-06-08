Zverev nói lời xúc động sau khi vô địch Roland Garros 2026

Alexander Zverev cuối cùng đã trở thành nhà vô địch Grand Slam sau trận chung kết kéo dài hơn 4 tiếng. Tại Roland Garros 2026, tay vợt người Đức hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 trong trận chung kết kịch tính tối 7/6, qua đó sở hữu danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Alexander Zverev hạnh phúc với chức vô địch Roland Garros 2026 (Ảnh: FFT).

Sau trận đấu, ngôi sao người Đức chia sẻ: "“Môn thể thao này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình tại Roland Garros và cũng đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình trên chính sân đấu này.

4 năm trước, tôi nằm ở góc sân kia với 7 dây chằng bị đứt và 2 xương bị gãy, hai năm trước tôi đã thua trận chung kết Grand Slam tại đây.

Nhưng giờ đây, cuối cùng thì mọi chuyện cũng có một kết thúc tốt đẹp. Tôi thực sự cảm nhận được sự cổ vũ của khán giả trong suốt 2 tuần thi đấu tại Pháp và nếu không có các bạn, chắc chắn tôi đã không thể giành chiến thắng ở giải đấu này".

Alexander Zverev cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người thân: "Bố tôi đã ở bên tôi 29 năm rồi, tôi cũng có anh trai cũng 29 năm, tôi cũng không thể nào thoát khỏi anh ấy được. HLV thể lực của tôi, ông ấy luôn làm tôi vui vẻ, mà điều đó là rất khó.

Chúng tôi từng là những kẻ thất bại, nhưng khi một ngày kết thúc, điều quan trọng là thành tựu gì ta đã đạt được. Và với chúng tôi, đó là chức vô địch Grand Slam đáng nhớ tối nay".

Alexander Zverev có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: FFT).

Trước khi vô địch Roland Garros 2026, Zverev đã có 16 lần vào tứ kết, 10 lần vào bán kết và thi đấu 3 trận chung kết Grand Slam. Nhưng ở các thời điểm quan trọng, anh đều thất bại trước bản lĩnh của các đối thủ hàng đầu như Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner.

Trên sân Philippe Chatrier (Paris, Pháp) năm 2022, Zverev từng gặp chấn thương kinh hoàng khi đứt dây chằng mắt cá chân phải trong trận bán kết với Rafael Nadal. 4 năm sau, cũng tại địa điểm ấy, Zverev đã giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Zverev chấm dứt kỷ nguyên thống trị Grand Slam của Sinner và Alcaraz từ năm 2024 đến nay. Danh hiệu Roland Garros 2026 giúp Zverev hoàn tất mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích. Trước đó, anh đã giành hai chức vô địch ATP Finals, 7 danh hiệu ATP Masters 1000 cùng huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo 2021.