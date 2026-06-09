Zverev đe dọa vị trí của Alcaraz, Djokovic tụt xuống số 7 thế giới

Roland Garros 2026 khép lại ở Paris (Pháp) ngày 7/6 tạo ra sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng ATP. Nhà vô địch Alexander Zverev chính là tay vợt tạo ấn tượng mạnh nhất, anh được cộng thêm tới 1.600 điểm, nâng tổng số điểm lên 7.305 để củng cố vững chắc vị trí số 3 thế giới.

Zverev củng cố vị trí số 3 thế giới, gây áp lực lên Alcaraz (Ảnh: ATP).

Chiến thắng này giúp tay vợt người Đức áp sát và gây áp lực trực tiếp vào vị trí số 2 của Carlos Alcaraz (9.960 điểm) - người bị trừ tới 2.000 điểm tuần này do vắng mặt ở Roland Garros 2026 với tư cách đương kim vô địch.

Sau khi thông báo vắng mặt ở Wimbledon 2026 do chấn thương, ngôi sao người Tây Ban Nha có nguy cơ tiếp tục bị Zverev thu hẹp cách biệt về điểm số.

Jannik Sinner bị loại sớm ở Roland Garros 2026, nhưng anh vẫn xây chắc ngôi vương thế giới với số điểm kỷ lục 13.500 điểm.

Nhà cựu vô địch Novak Djokovic hứng chịu tổn thất nặng nề khi bị trừ 700 điểm, rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới (3.760 điểm), bằng điểm với người xếp thứ 8 là Daniil Medvedev. Nếu không cải thiện vị trí, Nole đối mặt với nhiều nguy cơ trước lễ bốc thăm Wimbledon 2026, giải đấu khởi tranh tại Anh vào ngày 29/6.

Việc bị loại sớm ở Roland Garros 2026 khiến Djokovic tụt xuống hạng 7 thế giới (Ảnh: Reuters).

Đương kim á quân Roland Garros, Flavio Cobolli tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới sau khi bỏ túi thêm 1.200 điểm. Ngôi sao 20 tuổi người CH Séc, Jakub Mensik được cộng 750 điểm, tăng 10 bậc, vươn lên hạng 17 thế giới nhờ thành tích vào bán kết Roland Garros 2026.

Tay vợt người Italy, Matteo Arnaldi có được sự thăng tiến mạnh mẽ nhất, anh tăng 70 bậc từ ngoài top 100 để hạ cánh ở vị trí số 34 thế giới, nhờ thành tích vào bán kết Roland Garros 2026 và được cộng 750 điểm.