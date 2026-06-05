Yomif Kejelcha được công nhận kỷ lục thế giới nội dung 10km

Ngày 2/6, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletic) công bố việc phê chuẩn 3 kỷ lục thế giới U20 và 3 kỷ lục thế giới ở hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, trải dài trên cả nội dung đường track và đường trường.

Yomif Kejelcha giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 10km (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, thành tích 26 phút 31 giây của Kejelcha được xác lập tại giải 10K Facsa Castellon (Tây Ban Nha) vào tháng 2/2025, nay chính thức được công nhận là kỷ lục thế giới ở nội dung 10km.

Quy trình phê chuẩn kéo dài hơn một năm, trong bối cảnh thành tích này ban đầu chưa được công nhận là kỷ lục thế giới, do khi đó kỷ lục 10km vẫn thuộc về Rhonex Kipruto (Kenya) với thời gian 26 phút 24 giây, thiết lập tại giải 10K Valencia (Tây Ban Nha) năm 2020.

Tuy nhiên, Kipruto sau đó bị World Athletic đình chỉ thi đấu 6 năm do vi phạm quy định chống doping. Đến năm 2024, án phạt được xem xét lại và kỷ lục của anh bị hủy bỏ.

Cách đây hơn một tháng, Yomif Kejelcha làm nên lịch sử khi chạy dưới 2 tiếng ngay lần đầu thi đấu marathon tại London Marathon 2026 với thành tích 1 tiếng 59 phút 41 giây. Nhưng Yomif Kejelcha chỉ về nhì sau nhà vô địch Sabastian Sawe - người đạt thành tích 1 tiếng 59 phút 30 giây.