Xuất sắc hòa Thái Lan, HLV U17 nữ Việt Nam tự tin đối đầu Trung Quốc

Phát biểu sau trận đấu mở màn bảng A vòng chung kết (VCK) U17 nữ châu Á 2026, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường và nền tảng thể lực được duy trì ổn định trong suốt trận đấu.

U17 nữ Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 đầy kịch tính chiều 1/5 (Ảnh: FAT).

U17 nữ Việt Nam đã có trận hòa đầy kịch tính trước U17 nữ Thái Lan trong ngày ra quân. Đánh giá về sự khác biệt giữa hai đội, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “U17 nữ Việt Nam đã thi đấu tốt. U17 nữ Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận nhưng các cầu thủ của chúng tôi thì không”.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. “Các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc đến phút chót.

U17 nữ Việt Nam đã làm tốt, chạy nhiều hơn đối thủ. Trong cabin, ban huấn luyện đã tạo bầu không khí tốt để các cầu thủ tự tin và thoải mái khi ra sân”, ông chia sẻ.

Nhận xét về đối thủ, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao khả năng tổ chức tấn công của U17 nữ Thái Lan. “U17 nữ Thái Lan là đội có khả năng tổ chức tấn công sắc bén. Họ là đội bóng rất mạnh. Cầu thủ số 10 (Kurisaka - đội trưởng) đá chính ở giải U20 nữ châu Á. Cầu thủ này có tốc độ và thể lực rất tốt”, ông nói.

HLV Okiyama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp U17 nữ Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi.

U17 nữ Việt Nam tự tin trước màn so tài với chủ nhà Trung Quốc (Ảnh: FAT).

Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ”, ông nhấn mạnh.

Ở lượt trận tiếp theo vào 18h30 ngày 4/5, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U17 nữ Trung Quốc - đội thắng Myanmar 6-0 ở trận mở màn. HLV Okiyama Masahiko cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển: “Rất tiếc là khán giả không thể trực tiếp đến sân cổ vũ cho U17 nữ Việt Nam.

Ở trận đấu tới, chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Tôi mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho U17 nữ Việt Nam”.