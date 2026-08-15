Xuân Son: "Mặt sân Kuala Lumpur không khiến tuyển Việt Nam lo lắng"

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định việc đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên mặt cỏ lá gừng ở Malaysia là điều khiến anh không hài lòng.

Xuân Son phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia (Ảnh: VFF).

“Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ lá gừng tại sân Kuala Lumpur. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam và gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện như vậy”, Xuân Son cho biết.

Tuy nhiên, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng khẳng định điều kiện mặt sân sẽ không làm thay đổi sự tập trung của anh và các đồng đội. “Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả thuận lợi”, Xuân Son nói.

Theo Xuân Son, đội tuyển Việt Nam đang có sự tự tin và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Điều anh hướng tới là phát huy tốt nhất khả năng của bản thân, đồng thời cùng các đồng đội thực hiện đúng kế hoạch của Ban huấn luyện.

“Chúng tôi đến đây để thi đấu thật tốt. Đội tuyển có sự tự tin và chúng tôi cũng có những cầu thủ tốt. Tôi nghĩ HLV Kim Sang Sik, Ban huấn luyện và toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho ngày mai.

Tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình. Toàn đội cũng rất hào hứng với trận bán kết. Đây là một trận đấu lớn và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và giành chiến thắng vào ngày mai”, Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son tỏ ra tự tin trước trận bán kết lượt đi gặp Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Khi được hỏi về những cầu thủ Malaysia có thể tạo ra mối đe dọa, Xuân Son cho rằng đội hình Malaysia hiện tại có nhiều thay đổi so với lần hai đội gặp nhau trước đây. Sau khi theo dõi và phân tích băng hình, anh đánh giá cao chất lượng của các cầu thủ ở tuyến giữa và hai bên cánh.

“Tôi nghĩ đội hình lần này rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Họ có những cầu thủ tốt. Hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh, tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ tốt”, Xuân Son nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur, Malaysia.