Xuân Son gây sốt khắp Đông Nam Á, được ví như siêu nhân

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Xuân Son là gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur (Malaysia) vào tối 16/8. Tiền đạo sinh năm 1997 đã khai thông thế bế tắc của trận đấu với pha bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. Không những vậy, trong cả trận đấu, Xuân Son còn liên tục làm khổ hàng thủ đối phương.

Pha bay người đánh đầu của Xuân Son vào lưới Malaysia (Ảnh: Seasia Goal).

Vì thế, Xuân Son đã được Ban tổ chức trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của tiền đạo này. Xuân Son tiếp tục cho thấy cái duyên khi đối đầu với Malaysia. Hồi tháng 3, chân sút này đã lập cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyệt phẩm bay người đánh đầu của Xuân Son đã gây sốt trên khắp Đông Nam Á. Trang Krian Buriram (Thái Lan) thốt lên: “Làm sao Xuân Son có thể ghi bàn từ tình huống như vậy? Tiền đạo gốc Brazil đã thực sự mang tới sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam”.

Diễn đàn bóng đá Đông Nam Á ASEAN Football bình luận: “Hãy gọi Xuân Son là Van PerSon”. Theo trang này, bàn thắng của Xuân Son khiến nhiều người hâm mộ nhớ về cú bay người đánh đầu của Van Persie vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2014. Tới nay, đây vẫn được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

Trang Seasia Goal (Indonesia) cũng đưa ra bình luận: “Một bàn thắng tuyệt đẹp. Xuân Son đã hóa thân thành siêu nhân để ghi bàn vào lưới Malaysia. Thật điên rồ. Bàn thắng này khiến chúng ta nhớ về pha bay người đánh đầu của Van Persie vào lưới Tây Ban Nha”.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp Đông Nam Á đã tán dương Xuân Son với những bình luận như sau:

“Một bàn thắng thật kỳ lạ trong bóng đá Đông Nam Á”.

“Xuân Son thực sự mang tới sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Tôi đang chờ đợi cậu ấy xuất hiện trong trò chơi điện tử”.

Xuân Son được ví như siêu nhân (Ảnh: Trần Hưu).

“Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ở giải FIFA ASEAN Cup 2026. Khi đó, Xuân Son sẽ đối đầu với các cầu thủ gốc châu Âu của Indonesia”.

“Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã sở hữu tiền đạo toàn diện như Xuân Son”.

“Xuân Son xứng đáng là siêu nhân của bóng đá Đông Nam Á”.

Phát biểu sau trận đấu, Xuân Son cho biết: “Đây là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt là điều kiện mặt cỏ trên sân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đội bóng đã giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn CĐV Việt Nam đã tới sân tiếp lửa cho đội bóng. Bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi giành chiến thắng để mang niềm vui về Việt Nam”.

Nói về bàn thắng vào lưới Malaysia, Xuân Son cho biết: “Thành thật mà nói, chúng tôi đã gặp khó khăn ở đầu trận. Tôi phải làm quen với điều kiện mặt sân có đôi chút khác biệt. Nhưng với tư cách là tiền đạo, tôi phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng để ghi bàn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định. Và cuối cùng, Tiến Anh đã có quả tạt rất chuẩn xác. Đó là cơ hội mà tôi cần phải ghi bàn”.

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang có nhiều lợi thế để giành vé vào chung kết, khi chỉ cần không thua quá một bàn là hoàn thành mục tiêu.