Tối nay (12/11), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu tại Gia Lai. Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan ở lượt trận mở màn, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh rất tự tin bước vào trận đấu này.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong trận đấu gặp U23 Thái Lan, Nguyễn Minh Tâm đã trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi đóng góp cú đúp bàn thắng (đều bằng đánh đầu) trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Williams Minh Hoàng đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu khá gắn kết. Trong đó, nhiều cầu thủ từng thi đấu cùng nhau ở các cấp độ trẻ và có kinh nghiệm tham dự những giải đấu quốc tế.

U23 Singapore đã xuất sắc cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 0-0. Đó là trận đấu mà đội bóng Đông Nam Á đã thi đấu kiên cường. Qatar kiểm soát bóng 63% thời lượng, tung ra 13 cú dứt điểm, còn Singapore chỉ có một cú sút trúng đích.

U23 Việt Nam có thể hướng tới chức vô địch giải giao hữu ở Gia Lai (Ảnh: Trần Hào).

Đội bóng ở đảo quốc sư tử được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự kín kẽ và giữ vững cự ly đội hình khá tốt. Họ có lý do để tự tin khi đối đầu với chủ nhà U23 Việt Nam.

Nếu giành chiến thắng trước U23 Singapore, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau, U23 Việt Nam sẽ sớm lên ngôi vô địch giải đấu. Dù vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung, đặc biệt là trong khâu phòng ngự, để tránh mắc sai lầm trước những pha phản công của U23 Singapore.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid.