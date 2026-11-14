Tối nay (14/11), U23 Việt Nam bước vào trận “chung kết” với U23 Qatar ở giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Gia Lai. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang ở rất gần chức vô địch giải đấu.

U23 Việt Nam tự tin hướng tới chức vô địch giải đấu giao hữu ở Gia Lai (Ảnh: Trần Hào).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Sau hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, Hơn U23 Qatar 2 điểm trước trận đấu cuối cùng.

U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải đấu này nếu không thua trước đại diện Tây Á. Nếu đánh bại U23 Qatar, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đăng quang một cách thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối.

Ngay cả khi hai đội hòa nhau, U23 Việt Nam vẫn đăng quang với 7 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Đội bóng trẻ của Việt Nam chỉ lỡ hẹn với chức vô địch nếu thất bại trước đội bóng Tây Á.

U23 Qatar (áo trắng) là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Dù nắm trong tay lợi thế lớn nhưng U23 Việt Nam vẫn cần thận trọng trước U23 Qatar. Đối thủ này sở hữu thể hình tốt, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục. Sau khi bị U23 Singapore cầm hòa ở trận ra quân, U23 Qatar đã nhanh chóng trở lại và giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai.

Tin vui cho U23 Việt Nam trước trận đấu là các cầu thủ của CLB Công an TPHCM là Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đức Phú và Đinh Quang Kiệt sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cùng đội bóng, thay vì trở về CLB để chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United (vào ngày 18/11) như thông tin trước đó.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá cao khả năng vô địch của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó sẽ giúp họ không chỉ giành được vị trí top 4 như giải U23 châu Á vừa rồi, mà còn có thể hướng đến chức vô địch giải đấu này”.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.