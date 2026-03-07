Xem trực tiếp trận tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan ở đâu?

Trưa nay (7/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026 gặp Đài Loan (Trung Quốc). Trước thềm trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Ấn Độ ở lượt trận mở màn giải bóng đá nữ châu Á (Ảnh: Getty).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV7, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong trận mở màn giải đấu, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ. Trong khi đó, Đài Loan thất bại với tỷ số 0-2 trước Nhật Bản. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ giành vé đi tiếp trong trường hợp không thua trước Đài Loan.

Đó có thể xem là nhiệm vụ không quá khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam. Đài Loan hiện xếp thứ 40 trên bảng xếp hạng FIFA, kém tuyển nữ Việt Nam 4 bậc.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam có thành tích đối đầu khá tốt với Đài Loan. Trong 7 trận đối đầu gần đây, các cô gái Việt Nam thắng 4, hòa 2, thua 1 trước đối thủ này. Trong đó, ở giải bóng đá nữ châu Á 2022, tuyển nữ Việt Nam đã thắng 2-1 để giành vé tham dự World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp nếu không thua trước Đài Loan (Ảnh: Getty).

Phát biểu trước thềm trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ở trận ra quân, chúng tôi đã may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 13h trưa (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn.

Trận trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này. Với tinh thần thi đấu của mình, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để hướng tới kết quả tốt nhất.

Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho rằng mỗi trận đấu đều có tính chất khác nhau và ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị phù hợp về chiến thuật.

“Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp khác nhau tùy theo đối thủ. Tuyển nữ Đài Loan đã thua trận đầu tiên nên chắc chắn họ sẽ thi đấu quyết tâm hơn để tìm kiếm điểm số. Họ có thể sẽ đẩy cao đội hình tấn công, khác với cách chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu. Về phía tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cũng có những phương án chiến thuật riêng để phù hợp với diễn biến của trận đấu và mục tiêu của mình”, ông nói.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Đài Loan

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến

Nữ Đài Loan: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin