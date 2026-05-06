Xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Yemen ở đâu?

Đêm nay, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U17 châu Á gặp đối thủ U17 Yemen. Đây là trận đấu có tính chất then chốt, quyết định lớn tới tấm vé tham dự World Cup U17 của đoàn quân HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam tự tin trước trận đấu với U17 Yemen (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi vừa giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á. Ở giải đấu đó, thầy trò HLV Roland đã thi đấu rất tốt khi thắng 4, hòa 1, ghi 19 bàn, thủng lưới 1 bàn.

Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn với U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE. Đoàn quân HLV Roland đã xuất sắc cầm hòa U17 Nhật Bản và U17 Australia sau hai trận đầu tiên. Tới trận cuối cùng, U17 Việt Nam đã dẫn trước 1-0 trước U17 UAE tới phút 87. Đáng tiếc, chúng ta đã bị đối thủ gỡ hòa. Nếu giữ nguyên tỷ số 1-0, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có thể giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhìn lại cú ngã đau đớn này, HLV Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. Theo đánh giá của ông, lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt nhưng để đạt kết quả cao, U17 Việt Nam cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

U17 Yemen là đối thủ đáng gờm của U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Chiến lược gia người Brazil cho biết: “Ở giải đấu trước, U17 Việt Nam đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội bóng không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng họ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”.

Trong khi đó, U17 Yemen không phải là đối thủ dễ chịu. Họ đã toàn thắng trong cả 5 trận đấu ở vòng loại giải U17 châu Á. Trước thềm trận đấu này, HLV Haitham Al Asbahi cũng tỏ ra thận trọng khi nói về U17 Việt Nam. Ông cho rằng đội bóng trẻ của Việt Nam thực sự là đối thủ đáng gờm.

HLV của U17 Yemen cho biết: “Giải U17 châu Á rất quan trọng với U17 Yemen. Chúng tôi coi mỗi trận đấu ở giải đấu này giống như trận chung kết. Trận ra quân của U17 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

U17 Yemen đã nghiên cứu kỹ càng U17 Việt Nam trước trận đấu. Đây là đối thủ mạnh và đạt kết quả ấn tượng ở vòng loại. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm với U17 Yemen ở bảng C”.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Yemen

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.

U17 Yemen: Wassam Al-Sabhi, Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al-Abadi, Sabir Sind, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq.