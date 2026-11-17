Tối nay (17/11), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế. Kết quả cuộc đối đầu này có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT Play. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyrgyzstan mới giành chức vô địch (Ảnh: Minh Quân).

Ở lượt trận mở màn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, Kyrgyzstan gây ấn tượng khi đánh bại Đài Loan với tỷ số 3-0. Nhờ đó, đội bóng Trung Á đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với cùng 3 điểm như đội tuyển Việt Nam nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trong trận đấu với Kyrgyzstan mới giành chức vô địch.

Sau chiến thắng trước Đài Loan, HLV Kim Sang Sik đã cho phép 4 cầu thủ Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức trở lại CLB Công an TPHCM chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United ở cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 18/11.

Sự vắng mặt của 4 cầu thủ từng đá chính ở trận gặp Đài Loan khiến HLV Kim Sang Sik phải thay đổi ở cả ba tuyến. Trong khung gỗ, ông tin tưởng thủ thành Trung Kiên bắt chính thay thế Lê Giang Patrik.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Kyrgyzstan (Ảnh: Thành Đông).

Trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải cũng có cơ hội ra sân sau khi không được sử dụng ở trận đấu trước. Ở tuyến trên, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Đức Anh, Lê Quốc Nhật Nam hay Nguyễn Đăng Dương nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội thể hiện mình. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ khi đối diện đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Trước thềm trận đấu với Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên xếp thứ 98 thế giới. Nếu đánh bại đội bóng Trung Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng 4,68 điểm, qua đó thu hẹp khoảng cách với Guatemala, đội đang xếp thứ 97 thế giới với 1.239,60 điểm.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Văn Tùng, Ngọc Sơn.

Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov.