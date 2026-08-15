Xác nhận đội tuyển thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Bangladesh (BFF) quyết định nhận lời tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sau khi Ấn Độ rút lui, xem đây là cơ hội quan trọng để chuẩn bị cho SAFF Championship (giải đấu cao nhất của Liên đoàn bóng đá Nam Á).

Đội tuyển Bangladesh (đang đứng 181 thế giới, kém Việt Nam 78 bậc) sẽ trở thành cái tên thay thế sau khi Liên đoàn Bóng đá Bangladesh đồng ý nhận lời mời từ nước chủ nhà Indonesia.

Tiền vệ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury được đánh giá là ngôi sao triển vọng nhất bên phía Bangladesh (Ảnh: Hải Long)

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Đội tuyển Quốc gia (NTC) thuộc Liên đoàn bóng đá Bangladesh (BFF) vào ngày 14/8, sau khi Indonesia liên hệ để lấp chỗ trống do Ấn Độ để lại vì trùng lịch giao hữu gặp Brazil ngày 3/10.

Thành viên của Ủy ban Đội tuyển Quốc gia (NTC), Sayed Hasan Kanon cho biết việc tham dự không chỉ giúp đội bóng hạng 181 thế giới cọ xát với các đối thủ mạnh mà còn tối ưu hóa tài chính khi được chủ nhà lo toàn bộ chi phí vé máy bay, chỗ ở và nhận tiền thưởng tham dự, thay vì tự tổ chức giải tứ hùng tại Dhaka.

Bangladesh là một đội bóng giàu truyền thống, họ từng là một đội tuyển chất lượng ở châu Á vào những năm 1990. Tuy nhiên, những án phạt của FIFA, sự ảnh hưởng bởi tham nhũng của Liên đoàn khiến nền bóng đá suy yếu.

Đến năm 2022, Bangladesh mới có những bước tiến, khi HLV Javier Cabrera tới dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đội bóng Nam Á này cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn những cầu thủ mang hai dòng máu.

Một trong những cuộc đàm phán thành công nhất là thuyết phục Hamza Choudhury chơi cho đội vào năm 2025. Tiền vệ sinh năm 1997 có bố người Anh và mẹ là người Bangladesh. Anh trưởng thành ở lò đào tạo Leicester City, và đã thi đấu thường xuyên ở Ngoại hạng Anh, hạng Nhất Anh từ năm 2015.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10 trong khuôn khổ FIFA Days mở rộng, áp dụng lịch tập trung kéo dài ba tuần từ 21/9 đến 6/10. Giải đấu quy tụ 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng các khách mời, chia làm hai hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA với tổng tiền thưởng hấp dẫn.

Đội chủ nhà Indonesia sẽ nằm ở bảng A cùng Bangladesh, Malaysia và Singapore, trong khi bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Việt Nam từng giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội trong trận giao hữu ngày 26/3/2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội đứng đầu vào chung kết. Với sự dẫn dắt của HLV Javier Cabrera và sự góp mặt của tiền vệ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury, Bangladesh kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để khẳng định sự tiến bộ của bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực.