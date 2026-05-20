Xác định thời điểm Real Madrid công bố tái ngộ HLV Jose Mournho

Theo tờ Sky Sport, Real Madrid đã đạt thoả thuận với HLV Jose Mourinho để đảm nhận "ghế nóng" tại sân Bernabeu sau mùa giải "Kền kền trắng" trắng tay danh hiệu. Dự kiến, CLB ​​sẽ có thông báo chính thức thông tin này sau trận đấu cuối cùng của mùa giải giữa Real Madrid và Athletic Club vào cuối tuần này (24/5).

Trước đó, chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrazio Romano cũng xác nhận thông tin này. Ông tiết lộ: "Real Madrid đã đồng ý trao cho Jose Mourinho "quyền lực tuyệt đối". Điều này cực kỳ hiếm và chưa bao giờ xảy ra trước đây dưới thời chủ tịch Florentino Perez".

Các nguồn tin cũng khẳng định cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về mọi điều khoản, chỉ còn chờ ký kết các văn bản chính thức.

Đi cùng với HLV Mourinho sang Real Madrid là hai trợ lý Joao Tralhao và Pedro Machado, những người làm việc cùng ông ở Benfica. Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" cũng mang theo chuyên gia phân tích Roberto Merella.

Khi được hỏi về cơ hội trở lại Bernabeu, HLV Mourinho cũng không né tránh truyền thông. Ông nhấn mạnh điều quan trọng không nằm ở tiền bạc, mà là vai trò và quyền hạn được trao.

“Điều đó phụ thuộc vào kỳ vọng của CLB. Không phải chuyện lương cao hay thấp, mà là họ muốn tôi làm gì và tôi có đủ điều kiện để hoàn thành điều đó hay không”, Mourinho chia sẻ.

Jose Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid trong ba mùa giải từ năm 2010 đến năm 2013. Trong đó, ông dẫn dắt đội bóng ra sân 178 trận, giành được 127 chiến thắng, 28 trận hòa và 23 trận thua, với tỷ lệ thắng trên 70%.

Trong thời gian đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giúp "Kền kền trắng" giành một chức vô địch La Liga, một chức vô địch Cúp Nhà vua và một Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đặc biệt, trong mùa giải 2011-12, Mourinho đã dẫn dắt Real Madrid giành được 32 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua trong 38 trận đấu, qua đó vô địch La Liga với 100 điểm, kỷ lục điểm số cao nhất trong một mùa giải tại La Liga vẫn còn được giữ vững cho đến nay.

Sau khi rời Real Madrid, HLV Mourinho dẫn dắt Chelsea, Man Utd, Tottenham Hotspur, Roma và Fenerbahce, nhưng không đạt được thành công như mong đợi.

Tháng 9 năm ngoái, Mourinho tiếp quản vị trí HLV của CLB Benfica ở Bồ Đào Nha. Mặc dù dẫn dắt Benfica đã bất bại ở giải vô địch Bồ Đào Nha mùa này (thắng 23, hòa 11) nhưng họ chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải tới.

Đáng chú ý, một điều khoản trong hợp đồng với Benfica cho phép Mourinho ra đi với giá 2,6 triệu bảng và Real Madrid không ngại để chi khoản tiền này để tái hợp với "Người đặc biệt" ở sân Bernabeu.